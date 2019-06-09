Морщины, сухость кожы и рак – Супрун развенчала мифы о загаре

И. о. здравоохранения рассказывает, что хорошей защитой являются солнцезащитные крема

Фото: Ульяна Супрун / Facebook.

И. о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о воздействии загара на организм человека и рассказала, что делать при солнечных ожогах и как от них уберечься.

"Ультрафиолет "полезный" для образования морщин, сухости кожи и появления ожогов и рака", – написала Супрун на странице в Facebook.

По ее словам, очень важно использовать солнцезащитные крема со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Обязательно нужно проверять срок годности.

"Помните о правиле чайной ложки – крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят мало средства, но он нужен и рукам, и пальцам рук и ног, и ушам, и икрам. Два часа на пляже нуждаются 35 мл крема", – рассказывает Ульяна Супрун.

Лучшим компонентом, который защищает от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы, как говорит и.о. здравоохранения, густые, жирные и напоминают белила. Крем нужно "обновлять" каждые два часа, но лучше не выходить на улицу в период с десяти утра до четырех часов вечера.

"Это может показаться парадоксальным, но именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда не пропускает УФ, лучше спасут вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов", – объясняет Супрун.

Если же спастись от солнца не удалось, нужно немедленно пойти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс. Также уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

"После ожога следует употреблять много жидкости – перегрев мог вызвать обезвоживание. А также употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Именно их нутриенты помогут восстановиться после ожога", – подытожила Ульяна Супрун.

Напомним, мы писали, что люди часто страдают болезнями горла и летом, врачи связывают это с привычкой утолять жажду прохладительными напитками, заедать жару мороженым или спасаться от нее под кондиционером. Министр здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярный миф о кондиционерах.

Также Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о молочных продуктах.

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