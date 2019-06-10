Мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев

На воровство персональных данных преступникам нужно лишь несколько минут

Мошенники крадут информацию с ваших смартфонов и других гаджетов, а вы об этом даже не подозреваете. Риск повышается, когда вы используете Wi-Fi в общественных местах. Чтобы считать информацию, украсть фотографии, пароли от социальных сетей и даже данные с кредитных карт, злоумышленникам нужны считанные минуты. К слову, во время путешествий люди более уязвимы. Если раньше криминальный мир олицетворяли разбойники и бандиты с большой дороги, то сегодня преступники пользуются другими методами и осуществляют цифровые атаки.

Киевлянин Андрей Островский на собственном опыте убедился, что пользоваться общественным интернетом небезопасно. Пострадавший пополнил мобильный счет, находясь в кафе. Пока проводил операцию, у него украли данные банковской карты.

Как утверждает исследовательница безопасности беспровдного интернета Вероника Яресько, украсть личные данные могут не только опытные кибер-мошенники. Например, можно создать интернет-сеть с таким же названием, что и у кафе.

"Человек подключается к моему Wi-Fi – и у меня есть связь с его гаджетом. Я могу зайти туда и, например, выкачать личные фотографии", – говорит Вероника.

Такая сеть – не единственная технология, которой пользуются мошенники, рассказывает специалист по кибербезопасности Денис Измаилов. Способов – бесчисленное множество, а потому полностью гарантировать безопасность просто невозможно. При этом эксперт советует защищать гаджеты специальными программами.

"VPN-программы шифруют поток передачи информации. Скорость интернета будет похуже, но зато весь ваш трафик будет идти по специальному защищенному каналу через совсем другую страну", – говорит Измаилов.

Загрузить такую программу можно бесплатно из интернета. Она полностью законная, уверяет эксперт.

При этом ранее специалисты предупреждали, что выбирать программы для защиты тоже нужно с умом, ведь украинцев взламывают через VPN.

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