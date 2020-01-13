Мошенники охотятся на женщин, готовых знакомиться в сети: как не попасться на обман

Аферисты выдают себя за военных и врачей, работающих на международные организации

Ищете счастье – будьте осторожны. Сотни брачных аферистов охотятся на любителей знакомиться в сети. Жертв ищут не только на сайтах знакомств, но и пишут в социальных сетях. Признаются в любви, обещают беззаботную жизнь за границей, а вместо этого выманивают деньги и исчезают. Как работает схема?

Красивая улыбка и доброжелательный взгляд. Мужчина, назвавшийся Дэвидом Мейсоном из Австралии, написал киевлянке Ларисе Богдан:

"Мне нужно общение и понимание. Я врач-хирург, но я сейчас по контракту работаю в ООН".

Ежедневно он посылал открытки с комплиментами. Признался, что вдовец, имеет сына-подростка в Киеве. И увидеть его не может. Мол, контракт с ООН не позволяет. Поэтому попросил Ларису как невесту написать руководству, чтобы отпустили любимого. Но женщина уже слышала о таких проделках.

"Дальше он собирается в дорогу, а в дороге у него, по схеме, должны возникнуть финансовые трудности. И так как женщина ждет жениха, она уладит эти трудности, а он приедет и ей отдаст".

Как поклонник ни умолял о помощи, в ООН Лариса писем не писала. А вот Татьяна такому заморскому принцу из Франции поверила. Женщина скрывает лицо – не хочет, чтобы родные узнали.

"Он попросил выбрать подарок сестре, он хотел подарить ей ноутбук. Через какое-то время он написал, что тоже хочет подарить мне такой подарок. Но оказалось, что курьерская доставка такая, что оплатить должен получатель. Он попросил меня оплатить 80 евро за доставку и сказал, что в коробку положил эти 80 евро".

Как только Татьяна перевела деньги на указанный счет, как зажиточной фермер удалил свою страницу и больше не писал.

Жертвами брачных аферистов чаще всего становятся женщины в возрасте от 35 лет. Потенциальный жених – часто богатой бизнесмен или почтенный врач или военный, который, кажется, не способен на обман. Идеал женских мечтаний часто просит одолжить средства на достройку дома или ремонт собственной яхты, которая внезапно сломалась в открытом море. Манеру переписки анализирует эксперт по позитивной психотерапии Олеся Карпенко:

"Давит, к сожалению. "Мне трудно, я не знаю, где найти деньги для двигателя", мол там проблема у него".

Если у вас просят деньги – это знак: по ту сторону экрана аферист. Длительные переписки с комплиментами тоже должны насторожить.

"Я рекомендую всем девушкам выходить на Skype. Видеть живое лицо, действительно ли оно совпадает фотография и не бояться повторять те вопросы, которые были в переписке".

И никогда не говорите новым знакомым номер банковской карточки или домашний адрес.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

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