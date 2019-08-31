Мошенники от имени Зеленского требовали 570 тысяч долларов: подробности, фото

В Киеве задержаны четыре мошенника, которые представлялись доверенными лицами президента Украины и требовали 570 тыс долл. от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тыс. долларов. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой – напротив здания Офиса президента Украины", – отмечено в сообщении.

В ГБР отметили, что в мошенническую группу входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами, которые занимают высокие должности в Офисе президента.

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Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами президента Владимира Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

По его словам, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

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"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", – написал Богдан у себя в Facebook.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Сегодня на предприятиях "Укроборонпрома" работают 70 тысяч человек.

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

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