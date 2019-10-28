Мошенники по объявлению: как преступники попадают в квартиры украинцев

Иногда незнакомые люди, которых вызвали по объявлению, могут даже ограбить клиента

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В Украине зафиксированы случаи, когда мошенники обманывают пожилых людей под видом мастеров по установке окон и дверей, или как мастера, вызванные по объявлениям о ремонте компьютеров и бытовой техники.

"Вот, смотрите – отдал им компьютер, сказали за 1,5 тыс. грн сделают. Привезли его домой, разобрал, сказал – там три тысячи, через некоторое время, в концовке вышла сумма – шесть тысяч", – рассказывает киевлянин Игорь Павловский.

Мастера Игорь нашел по объявлению. Хотел подешевле отремонтировать технику, а в конечном итоге – переплатил втрое.

"У них ни бумажек, ни документов, ничего нет", – говорит Игорь.

Киевлянин рассказывает, что за день до появления объявлений такие мастера даже по квартирам ходили – предлагали ремонт бытовых приборов, а пенсионерам – большие скидки.

Подобной рекламой заклеены доски объявлений у подъездов большинства домов. Здесь – и компьютерные мастера, объявления об установке балконных окон, дверей, огромные скидки.

Новости "Сегодня" проверяют, насколько дешево можно установить окна от непроверенных мастеров. Корреспонденты звонят по указанному в объявлении номеру. Интересуемся ценами, качеством и сроками выполнения работ.

"Скидка – 35%, это в случае, если идет застекление либо всей квартиры, либо балкона, большого количества. Если одно окно или балконный блок – там 30% скидка", – объясняют на том конце провода.

Стоимость – 6-12 тыс. грн, мастера обещают прислать в удобное время. Правда, в интернете цены на такие же окна стартуют от 3 тыс. грн. Пенсионерка Людмила Микитова вспоминает: заходили в квартиру и к ней, дверь открыл больной муж.

"Прихожу, а они ходят по квартирам, вы представляете себя эту картину? Хорошо, что шкатулочки детей стояли далеко, и никто не тронул. Они просто рассматривали, ходили", – рассказывает Людмила.

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Обычно мошенники хотят попасть в квартиру, чтобы в худшем случае – ограбить, а в лучшем – заставить заказать услугу. Дорого. Пенсионерку Людмилу с таким предложением встретили прямо посреди улицы.

"Говорят – у нас хорошая посуда, нержавейка. Мол, куда-то ему на Закарпатье надо вернуться, а у него денег не хватает", – вспоминает пенсионерка Людмила.

В полиции говорят – это самое настоящее мошенничество, и о нем следует заявлять в правоохранительные органы.

"Если вы поняли, что вас обманули – надо позвонить по номеру "102" и сообщить правоохранителям об этом случае. Потому что все эти случаи подпадают под статью 140 УК, это – мошенничество", – объясняет пресс-офицер Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

Если мошенников поймают – им грозит штраф или даже тюрьма до 12 лет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники обманывают стариков или запугивают их.

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