Мошенники в Украине освоили новую "судебную" схему

Людям предлагают за деньги "порешать" судебные вопросы, и цена вопроса часто чуть ниже официального штрафа

"Порешать" судебные тяжбы за деньги участникам процессов неизвестные предлагают по телефону – такой вид мошенничества набирает популярность в нескольких областях Украины.

Мошенники говорят, сколько будет стоить нужное решение суда, и просят перечислить деньги на банковскую карточку. Такие предложения звучали от имени сотрудников сразу нескольких апелляционных судов в различных областях.

Кто и откуда звонит от имени помощников судей Ивано-Франковской области, теперь выясняет прокуратура.

"Известно, что в одном факте лицо успело перечислить деньги на карточку. Однако [человек] понял, что его хотят обмануть, и аннулировал карточку – и деньги лицу вернулись. В других случаях случае деньги не были перечислены. По этим фактам возбуждены уголовные производства, продолжается досудебное расследование", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области Надежда Теслин.

Теперь перед заседаниями судьи предупреждают участников о мошенниках. В суде провели внутреннее расследование.

"Сначала мы, чего греха таить, предполагали, что это может быть кто-то из наших работников... Но есть такие небольшие предварительные данные, что это не из нашего коллектива лицо. Что это даже не из нашей области", – отметил председатель апелляционного суда Ивано-Франковской области Богдан Гриновецкий.

Председатель суда предполагает – мошенники на сайте учреждения изучали расписание заседаний, смотрели имена адвокатов, искали их телефоны в реестре и уговаривали их на мошеннические сделки.

А в Луцке "решить дела" за деньги предлагали не адвокатам, а сразу заявителям. Тот, кто звонил, хорошо знал детали дела. Одним звонили несколько раз, с другими разговор был короткий.

Скорее всего, звонили из мест лишения свободы, считает бывший правоохранитель Валерий Кур. Информацию о том или ином деле злоумышленники могли получить не обязательно от информаторов в суде или полиции – иногда сами жертвы много рассказывают о себе.

Предложения продать решение суда поступали не только жителям Ивано-Франковской и Волынской областей – о таких случаях сообщали и в Сумах, а фальшивые судебные повестки рассылали во Львове. Мошенники завлекают людей немного более низкой, чем официальный штраф, ценой решения вопроса – но, закономерно, ничего не решают.

Напомним, недавно в Донецкой области разоблачили банду мошенников, которые грабили пенсионеров-переселенцев – злоумышленники с помощью связей в банках присваивали пенсии жертв. Некоторые переселенцы ждали свою пенсию больше года, но так и не увидели ее. Кроме того, аферисты получали деньги даже за "мертвые души".

Ранее мы писали о том, что в Украине активизировалось мошенничество с картами: с банковских карт украинцев украли более 10 млн грн. Поэтому сайт "Сегодня" рассказал, как не стать жертвой мошенников.