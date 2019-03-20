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Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

Сегодня, 10:51

Уполномоченного по правам человека РФ не доп4устили в СИЗО и она намерена встретиться с подозреваемым в суде

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова. Фото: Getty Images
Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/103/50b/5c910350b8bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/103/50b/5c910350b8bce.jpg Украина Уполномоченного по правам человека РФ не доп4устили в СИЗО и она намерена встретиться с подозреваемым в суде

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев и намерена встретиться с подозреваемым в госизмене главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским, чтоб удостовериться лично в его состоянии здоровья. Также она не планирует встречи со своей коллегой из Украины Людмилой Денисовой. Об этом она сказала журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Он отмечает, что нужно урегулировать вопрос с гражданствами Вышинского для посещения его российскими консулами, ведь, несмотря на то, что гражданин РФ, но из не выходил из украинского гражданства.

"Во-первых, я хотела бы увидеть состояние его здоровья лично, своими глазами. Это очень важно: и внутреннее убеждение, и с тем, чтобы донести общественности, что же есть на самом деле. Второе: хотела бы видеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере, международные нормы о защите прав журналиста", – сказала Москалькова.

Также российский омбудсмен настаивает на международной экспертизе его "профессиональной деятельности" в Украине, а также хочет, чтоб его выпустили из СИЗО.

"Очень хотелось бы надеяться, что суд примет решение о замене ему меры пресечения из заключения под стражей на подписку о невыезде или домашний арест с учетом его состояния здоровья", – сказала она.

Москалькова также подчеркнула, что вопрос обмен Вышинского на украинских политзаключенных ее не касается, так как она не имеет на это полномочий.

Как сообщает ТАСС, встречи между омбудсменами РФ и Украины в Киеве не будет, так как Денисова в командировке. Кроме того, уполномоченная по правам человека России заявила, что ей не дали доступа в СИЗО к Вышинскому, а только лишь видела фото камеры в СИЗО, которые показала Денисова.

"У меня, к сожалению, не было разрешения на посещение Кирилла Вышинского, и поэтому я прибыла непосредственно на судебное заседание, чтобы можно было воочию увидеть, как он себя чувствует, насколько соблюдаются его права", – добавила она.

Напомним, сегодня Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.

Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.

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Тег Россия, суд, Денисова, омбудсмен, Москалькова, вышинский

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