Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому
Уполномоченного по правам человека РФ не доп4устили в СИЗО и она намерена встретиться с подозреваемым в суде
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прибыла в Киев и намерена встретиться с подозреваемым в госизмене главным редактором "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским, чтоб удостовериться лично в его состоянии здоровья. Также она не планирует встречи со своей коллегой из Украины Людмилой Денисовой. Об этом она сказала журналистам, передает Интерфакс-Украина.
Он отмечает, что нужно урегулировать вопрос с гражданствами Вышинского для посещения его российскими консулами, ведь, несмотря на то, что гражданин РФ, но из не выходил из украинского гражданства.
"Во-первых, я хотела бы увидеть состояние его здоровья лично, своими глазами. Это очень важно: и внутреннее убеждение, и с тем, чтобы донести общественности, что же есть на самом деле. Второе: хотела бы видеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере, международные нормы о защите прав журналиста", – сказала Москалькова.
Также российский омбудсмен настаивает на международной экспертизе его "профессиональной деятельности" в Украине, а также хочет, чтоб его выпустили из СИЗО.
"Очень хотелось бы надеяться, что суд примет решение о замене ему меры пресечения из заключения под стражей на подписку о невыезде или домашний арест с учетом его состояния здоровья", – сказала она.
Москалькова также подчеркнула, что вопрос обмен Вышинского на украинских политзаключенных ее не касается, так как она не имеет на это полномочий.
Как сообщает ТАСС, встречи между омбудсменами РФ и Украины в Киеве не будет, так как Денисова в командировке. Кроме того, уполномоченная по правам человека России заявила, что ей не дали доступа в СИЗО к Вышинскому, а только лишь видела фото камеры в СИЗО, которые показала Денисова.
"У меня, к сожалению, не было разрешения на посещение Кирилла Вышинского, и поэтому я прибыла непосредственно на судебное заседание, чтобы можно было воочию увидеть, как он себя чувствует, насколько соблюдаются его права", – добавила она.
Напомним, сегодня Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.
Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Денисова отреагировала на заявление Москальковой о якобы преследовании Украиной крымчан
Денисова ждет от российской коллеги список фамилий тех людей, на которых власть Украины "объявила охоту"
Еда с тараканами и подглядывания в душе: Денисова рассказала, как живут дети в одесском центре психореабилитации
Проверяющие отметили, что воспитанники центра живут в условиях, близких к тюремным