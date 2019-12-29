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"Моя держава Україна": как под Горловкой встречают украинских пленных

29 декабря, 13:14

Мужчин и женщин подвозят на автобусах

На КПП "Майорское" под Горловкой происходит обмен пленными. Украинцев, которых удерживали в так называемых "ДНР" и "ЛНР", на родной земле встречают представители украинской стороны.

Мужчин и женщин, которые находились в плену, подвозят на автобусах. Освобожденные выходят с вещами, где их встречают сопровождающие и сразу ведут в специально оборудованные зоны: там можно погреться и попить чаю, ведь температура в Горловке сегодня около нуля градусов.

Фото: ОП

Выходя, люди преимущественно молчат. Несколько человек передвигаются с помощью палок, видно, что им тяжело двигаться.

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На вопрос, никто ли не хочет остаться на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР", отвечают: "Нет! Мы еле вырвались".

Одна из освобожденных женщин вышла из автобуса в белом реглане, на котором ручкой большими буквами написано "Моя держава Україна" и нарисован украинский герб.

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Фото: скрин

Как узнал сайт "Сегодня", женщину зовут Елена Сорокина. По данным друзей, она была задержана так называемым "МГБ ЛНР" больше года назад. Елена – предприниматель из Первомайска, у нее был свой зоомагазин.

/ Фото: Сегодня

Как сообщал сайт "Сегодня", на КПП "Майорское" под Горловкой сегодня происходит обмен пленными.

Как накануне заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс горловка обмен пленными

Источник: Сегодня

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