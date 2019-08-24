Моя хата с краю – первым я врага встречаю: пограничники поздравили украинцев с Днем Независимости, видео

На странице ГПСУ в Twitter опубликовали мультипликационное видео

/ Фото: AFP

Государственная пограничная служба Украины приготовила мультипликационное поздравление ко Дню Независимости страны под названием "Моя хата с краю – первым врага встречаю". Видео опубликовали на странице ГПСУ в Twitter.

"Когда твой последний рубеж цивилизованного мира перед дикой ордой, когда налетает черная стая и терзает твою землю, темные времена требуют героев", – говорится в видео.

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Мы уже сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью во время торжеств по случаю Дня Независимости. Известно, что глава государства прибыл вместе со своей женой Еленой Зеленской. На аллее Героев Небесной Сотни президент объявил общенациональную минуту молчания.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман также поздравил украинцев с государственным праздником. В своей речи он упомянул о важности реализации реформ, начатых в Украине после 2014 года. Он призвал все политические силы, гражданское общество и граждан и дальше работать для дальнейшего наполнения государственной независимости Украины реальным содержанием.

Ранее мы рассказывали, что ко Дню Независимости на канале "Украина" состоялась премьера фильма "Украина: Эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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