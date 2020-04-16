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МОЗ дал рекомендации беременным с подозрением на COVID-19

16 апреля, 04:14

Елена Вус

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди

В Центре общественного здоровья обнародовали механизм оказания медицинской помощи беременным с подозрением на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщается на странице ЦОЗ в Facebook.

Подчеркивается, что беременные женщины не являются более восприимчивыми к COVID-19, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугами, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и тому подобное.

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"Сейчас зафиксировано только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств относительно антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что женщинам с симптомами коронавируса следует самоизолироваться и срочно связаться с семейным врачом. Если у беременной с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией начинаются роды, ее перевозят в роддом.

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Для диагностики COVID-19 приемное отделение должно иметь: экспресс-тесты на новый коронавирус и грипп; пробирки для вирусологического исследования с транспортной средой; контейнеры для их транспортировки.

"Избирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины дыхательная недостаточность, что требует немедленного родоразрешения. Во время кесарева сечения следует осуществлять спинальную или эпидуральную анестезию. Избегайте общей анестезии, кроме стандартных показаний к ее проведению. Вся хирургическая бригада должна быть одета в средства индивидуальной защиты", – рассказали в учреждении.

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Ранее сообщалось, что беременная жительница Ирпеня, у которой был диагностирован коронавирус, родила мальчика.

А в Кривом Роге женщина с подозрением на COVID-19 родила девочку-"богатыря".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав беременные МОЗ коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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