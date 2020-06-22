Власти изменили требования для послабления карантина: какие области соответствуют показателям

Министерство здравоохранения Украины 22 июня опубликовало показатели для ослабления карантина по новой утвержденной правительством методике. В результате Киев и Винницкая область попадают под следующее ослабление. Данные опубликовали на сайте МОЗ.

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Количество областей с широким распространением COVID-19 сократилось с девяти до восьми, две из которых – Закарпатская и Черновицкая – помимо чрезмерной негативной динамики (свыше 10%) имеют загруженность коек свыше 50% (соответственно 59,64% и 51,54%).

В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области, в которых динамика составляет от 19,19%-24,87% у первых четырех до 49,96% и 62,87% у последних двух.

Помимо того еще шесть областей (Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская) стали нарушать второстепенный показатель – охват тестированием, так как с понедельника он был повышен вдвое – до 24 тестов на 100 тыс. населения.

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Под ослабление карантина попадают Киев, Винницкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, и Черкасская области.

Напомним, мы писали, что в Черновцах, несмотря на большое число зараженных коронавирусной инфекцией, все же решили ослабить некоторые противоэпидемические меры.

Отметим, что ожидания украинцев, что в стране с 22 июня карантин отменят, не сбылись. Не дожидаясь этой даты, Кабмин объявил, что карантин продлевается до 31 июля. То есть еще на 40 дней. Сайт "Сегодня" выяснил, почему так случилось и что необходимо, дабы страна вернулась к привычной жизни.

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