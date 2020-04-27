Какие рынки откроют: Минздрав озвучил четкие требования

Продовольственные рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков", – написал он на своей страничке в Facebook.

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Ранее стало известно, что правительство Украины задумалось о возобновления работы продовольственных рынков по специальному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщили в Офисе президента. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

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