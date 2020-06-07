Минздрав Украины готовит антикризисные меры для финансирования больниц в объемах, которые позволят им развиваться и выйти на высокий уровень. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы исправим эту ситуацию в этом году так называемыми антикризисными мерами, чтобы такого плана больницы (детские медицинские центры. – Ред.) не получали меньшее финансирование. Сейчас мы уже закончили расчеты и делаем соответствующее согласование с другими органами власти, чтобы мы это могли запустить. А уже с 2021 года это будет финансироваться с учетом того, что надо будет реформировать медицину и создать систему охраны здоровья. Чтобы высокоспециализированные медицинские учреждения были в тех условиях, которые дают им толчок для развития. Потому что если они будут развиваться, то качество медицины будет ежегодно повышаться и выйдет на высокий мировой уровень", – заявил Степанов.

Напомним, на оплату всех медуслуг в 2020 году украинцам выделили 72 млрд грн. Это в три раза меньше, чем положено по закону – на программу медицинских гарантий должно идти не менее 5% ВВП. Если расчеты Минздрава окажутся ошибочными, этих денег может быть недостаточно и выплаты больницам могут урезать.

В тренде Антикризисные меры: Степанов раскрыл новые планы МОЗ

Реклама

Кроме того, лава Минздрава Максим Степанов заявил, что второй этап медреформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, при этом под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама