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"Может и не проявляться": главный врач Львова рассказал о коварности COVID-19

17 апреля, 12:46

Тина Наринецкая

По словам медика, официальная статистика отличается от фактического числа зараженных

У зараженных коронавирусом COVID-19 людей может не быть клинических проявлений инфекции. Об этом во время радиоэфира рассказал глава Львовского управления здравоохранения Владимир Зуб.

По его словам, большинство инфицированных лечатся не в больнице. Из-за легкой формы заболевания их отправили на самоизоляцию домой. Все они находятся под наблюдением медиков.

"У них нет клинических признаков, кашля, удушья, мы ежедневно мониторим, и они находятся дома. Это подтверждает то, что люди могут быть носителями коронавируса без клинических проявлений. Поэтому, если не придерживаться жестких требований карантина, эти люди выходят на улицу, на рынки, общаются, идут в церковь и, не подозревая, что они инфицированы, инфицируют лиц вокруг", – рассказал Зуб.

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Он добавил, что на данный момент официальная статистика отличается от фактического числа инфицированных. А умирают, по его словам, в основном пожилые зараженные.

"Умирают в основном пожилые люди и люди с сопутствующими соматическими патологиями в виде хронических заболеваний легких, сахарного диабета, сердечных заболеваний. То есть, как показывает опыт других стран, этот вирус особенно тяжелый для людей старшего возраста и тех, кто имеет сопутствующие патологии", – отметил медик.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области снова возросло число зараженных СOVID-19 – инфекцию в регионе подтвердили у 203 человек.

Также недавно врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина рассказала, где в стране можно пройти тест на коронавирус.

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