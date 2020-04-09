Может ли комар заразить коронавирусом: комментарий врача

Традиционно с приходом весны и тепла начинают просыпаться комары. В соцсетях уже появились слухи о том, что комары могут быть переносчиками коронавируса. Журналисты "Ранку з Україною" решили расспросить об этом специалиста. Эксперт успокаивает:

"Комары не могут переносит коронавирус, потому что для коронавируса существует другой тип передачи – это воздушно-капельный и контактный путь, а гематогенный для него не характерен", – объясняет врач-терапевт Михаил Сидоренко.

Кроме того, перенести болезнь комару не позволяет его миниатюрный размер.

"Доза крови, которую может насосать комар, крайне ничтожна для того, чтобы перенести то количество вируса, которое может вызвать заболевание", – говорит Михаил Сидоренко.

Кроме того, неизвестно, выживет ли само насекомое, если в него попадет инфекция.

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"Если комар всосет внутрь себя кровь, может засосать в себя коронавирус, но что будет с самим насекомым, исследований таких нет", – говорит ветеринарный врач Андрей Быченко.

Ветеринары говорят – после того, как комар напивается крови, он надолго переходит в состояние покоя.

А вот кого на самом деле следует бояться этой ранней весной, говорят специалисты, так это – клещей, блох и гельминтов.

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