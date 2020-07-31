Может ли украинец выиграть большую сумму – отвечает "Имидж Клуб"

Компания радует своих клиентов товарами и акциями много лет

Большинство людей уверены, что обогатиться на ровном месте нельзя. Нужно долго и упорно работать, чтобы обзавестись кругленькой суммой денег. Если ваша профессия не позволяет вам сейчас много зарабатывать, стоит подумать о маркетинговых акциях. Но сможет ли украинец просто так выиграть большую сумму денег? Ответ дает "Имидж Клуб".

Чтобы помогать украинцам становиться богаче законным и честным путем, компания устраивает маркетинговые акции. Каждый, кто зарегистрируется и сделает заказ на сайте или через каталог, может стать участником акции или возможным победителем. "Имидж Клуб" распространяет товары для ухода за собой и для поддержания хорошего самочувствия, а также другие интересные мелочи. Компания радует своих клиентов товарами и акциями много лет.

Насколько честно компания определяет победителя главного денежного подарка? Ведь не все организаторы акций действуют прозрачно. Обещана немаленькая сумма в качестве приза, поэтому вопросу честности и прозрачности акций уделяется пристальное внимание.

Розыгрыш происходит стандартно, с помощью лототрона. Организаторы вытаскивают капсулы с номерами в случайном порядке, чтобы сформировать номер-победитель. Розыгрыш происходит открыто с участием независимой комиссии и нотариуса. Какому заказу соответствует этот номер, тот и получает денежный приз. 29 мая 2020 года в ходе такого розыгрыша победил заказ харьковчанина Сысун Александра Игоревича. Представители "Имидж Клуб" встретились лично со счастливчиком, вручили ему сертификат и подписали документы для передачи денег.

"Когда я впервые узнал о выигрыше, я почувствовал такую радость", - рассказал победитель. Александр Игоревич регулярно покупает товары у "Имидж Клуб", доверяет им и не планирует останавливаться. Мужчина рассказал команде "Имидж Клуб", что будет продолжать покупки и посоветует своим знакомым участвовать в маркетинговых акциях.

Некоторым людям кажется, что компания бездумно раздает деньги. На самом деле, это не так. Причин для щедрости достаточно. Во-первых, маркетинговая акция – отличный способ поблагодарить существующих клиентов за регулярные покупки. Во-вторых, розыгрыши помогают "Имидж Клуб" привлечь больше людей к покупке средств с качественным составом, сделанных в Украине. В-третьих, наличие честного организатора розыгрышей не дает украинцам окончательно потерять веру в чудо.

"Имидж Клуб" убеждает, что простой украинец может выиграть деньги. Будьте бдительными, выбирайте правильных организаторов акций, внимательно читайте условия розыгрышей, верьте в себя и не останавливайтесь на пути к мечте. Зарядитесь верой в победу от просмотра видео с вручения приза Александру Игоревичу:

Ознакомиться с условиями проведения розыгрышей и более подробной информацией вы можете на сайте https://imageclub.com.ua/

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