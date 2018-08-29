Можно ли заболеть из-за кондиционера: эксперимент "Сегодня"

Кондиционеры-испарители куда безопаснее для здоровья, чем обычные – но хуже охлаждают помещения

В конце августа традиционно стартует сезон скидок на кондиционеры. Они облегчают жизнь и дома, и офисе, и в транспорте, и в магазине. Можно ли при этом из-за них простудиться – узнавали журналисты "Сегодня".

У киевлянки Анны Кучеренко дома кондиционера нет – она страдает от холода в магазинах. Анна зашла с солнечной, жаркой улицы в холодной супермаркет, а журналисты с помощью тепловизионной камеры проследили за температурой поверхности ее тела.

За 5 минут показатели снизились почти наполовину – на улице тело пыталось охладиться капельками пота, а в помещении из-за кондиционеров началось переохлаждение, что, по словам медиков, может быть чревато воспалением легких.

Ученые обнаружили: в офисах с кондиционерами работники берут больничные на 40% больше. Допустимый перепад температуры между улицей и помещением – 5-7 градусов. Если перепад больше, то врачи советуют одеваться.

К тому же, в кондиционерах собирается грязь. А еще прибор сушит воздух, провоцирует спазмы носоглотки и ослабляет иммунитет. Однако, это не касается мобильных систем, работающих как увлажнители – испаряя воду. Хотя такие кондиционер-испарители и охлаждают помещения хуже.

"В случае с мобильным кондиционером, холодный воздух идет снизу, и не успевает дойти до потолка и полностью охладить", – объяснил эксперт по климатическим системам Владимир Пархоменко.

Что касается стационарных кондиционеров, то, по словам экспертов, вовремя очищенный инверторный, – то есть с функцией энергосбережения, – кондиционер оптимален для борьбы с любой жарой.

Отметим, о том, можно ли заболеть, если неправильно пользоваться кондиционером, рассказала этим летом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ранее мы писали о том, во сколько обойдется спастись от жары собственными силами, и сравнили цены на набор первой "охладительной помощи" в шести европейских городах, включая Киев.