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  1. Последние новости Украины

"Мрия" доставит в Украину еще один медицинский груз из Китая

6 мая, 09:14

Денис Беспалов

Средства защиты и медицинское оборудование «Нафтогаз» приобрел для передачи медучреждениям страны

/ Фото: Укроборонпром

Сегодня, 6 мая, самый большой в мире транспортныйсамолет Ан-225 "Мрия", который недавно прошел модернизацию, доставит в Украину партию гуманитарного груза из Китая. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" в Facebook.

"Средства защиты и медицинское оборудование "Нафтогаз" приобрел для передачи медучреждениям Украины", - сообщила пресс-служба компании.

Отметим, онлайн-трансляцию прибытия самолета будет вести сайт "Сегодня".

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,6 млн грн. Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у 7 иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.

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Состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, четыре рейса – в Гуанчжоу, три рейса – в Пекин, а также четыре рейса – в Сеул (Республика Корея).

Для доставки грузов в том числе использовался самолет Ан-225 "Мрия".

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Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай мрия Ан-225 коронавирус

Источник: Сегодня

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