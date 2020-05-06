"Мрия" доставит в Украину еще один медицинский груз из Китая

Сегодня, 6 мая, самый большой в мире транспортныйсамолет Ан-225 "Мрия", который недавно прошел модернизацию, доставит в Украину партию гуманитарного груза из Китая. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" в Facebook.
"Средства защиты и медицинское оборудование "Нафтогаз" приобрел для передачи медучреждениям Украины", - сообщила пресс-служба компании.
Отметим, онлайн-трансляцию прибытия самолета будет вести сайт "Сегодня".
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко сообщил, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,6 млн грн. Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине.
У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у 7 иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.
Состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, четыре рейса – в Гуанчжоу, три рейса – в Пекин, а также четыре рейса – в Сеул (Республика Корея).
Для доставки грузов в том числе использовался самолет Ан-225 "Мрия".
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая.
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