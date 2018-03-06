МТБ БАНК – история успеха

МТВ – money tradition business – новое содержание известного имени на финансовом рынке Украины. За свою двадцатипятилетнюю историю ( ПАО "МТБ БАНК" отметит эту дату в ноябре 2018 года), в силу объективных обстоятельств и причин, банк несколько раз менял свое название. Менялась структура собственности – на смену одним инвесторам приходили другие – но неизменными оставались надежность, устойчивое положение даже в кризисных ситуациях, выполнение в полном объеме всех взятых на себя обязательств перед клиентами.

С приходом в 2017 году в банк новых собственников, как известно, ими стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров, банк не только не утратил свою стабильность, но и получил мощный толчок в дальнейшем развитии. Расширяется сеть отделений, модернизируются бизнес-процессы, внедряются новые современные IT-решения, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня сервиса и расширению зоны комфорта для действующих и потенциальных клиентов банка.

А финансовые показатели банка по-прежнему не дают повода усомниться в его надежности. Об этом говорят простые цифры. В феврале этого года чистые активы ПАО "МТБ БАНК" составили 4 108 246 тыс. грн.; мгновенная ликвидность Н 4 – 61,3% при нормативе НБУ не менее 20%; текущая ликвидность Н 5 – 87,2% при нормативе НБУ не менее 40%; краткосрочная ликвидность Н 6 – 82,0% при нормативе НБУ не менее 60%.