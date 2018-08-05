Мудрость народная не знает границ: блогер рассказал, как украинцы плодят вирусные фейки

Даже гротескные словосочетания "олимпиада мемов", "100500 участников" и "9000 стран" не могут удержать украинцев от перепоста фейка

Украинцам не хватает критического мышления при анализе сообщений в соцсетях. Они занимаются перепубликацией явно фейковых новостей, даже если в них прямо указано, что информация далека от правдивой.

Об этом популярный блогер и специалист по вопросам развития современного медиа-рынка Роман Шрайк пишет на своей странице в Facebook.

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"Пять дней назад я написал пост про вирусно распространившиеся по Фейсбуку фейки. Сходил проведать, как там они. Оказалось, прекрасно.

1) "Наводнение в Карпатах" – была 91 тысяча репостов, стало 94.

2) "Тварюка из львовского метрополитена" – было 17 тысяч репостов, стало 21.

3) "Сашка Серая, решившая задачу с многочленами" – было 5 тысяч репостов, стало 11", – пишет эксперт по соцсетям.

По его словам, ему подбросили еще один свежий смешной случай. На двух фото изображены горы Татры в 2008 и 2017 году. На второй снимке они заметно облысели.

"То, что это не Украина, явно намекают надписи "Jasná – Luková" и словацкий домен. Но нет. Достаточно было автору поста написать "ПЕТРО С*КА", как Татры превратились в разграбленные украинским президентом Карпаты. 20 тысяч репостов", – иронизирует блогер.

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На "закуску" он приводит классические фейки, сгенерировавшие массовые репосты.

1) "Мальчик, который выиграл" – 149 тысяч репостов.

"Классическая (изначально российская) фотка, с которой все началось. Это далеко не первое ее размещение в Фейсбуке, но и оно было сверхуспешным", – заметил Роман Шрайк.

2) "Украинский мальчик, который выиграл" – 231 (!!!) тысяча репостов.

"Скроенная по тому же шаблону фотка, но на украинском языке, так что украинский сегмент Фейсбука вряд ли покидала", – приводит пример еще одного фейка блогер.

3) "Победитель олимпиады мемов" – 108 тысяч репостов.

"Тот же шаблон, но в нарочито гротескной форме – "олимпиада мемов", "100500 участников", "9000 стран". Но пофиг – поможем мальчишке!!!!", – иронизирует эксперт.

"Кроме этих фоток, было еще множество. Я видел и победителя олимпиады штукатуров, и многое другое. Уверен, что нас ждет еще куча вирусов на ту же тему. Потому что мудрость народная не знает границ", – подытожил блогер.

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