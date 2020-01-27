Муниципальная няня все популярнее: украинцы придумывают новые схемы заработка

Фото: Александр Рюмин

Реклама

Еще с января 2019 года в Украине начала работать новая государственная инициатива — "Муниципальная няня". По этой программе родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию в размере 1779 грн (размер выплат приравнивается к минимальному прожиточному минимуму на детей до 6 лет). Если вначале услуга оказалась не слишком популярной, то сейчас все больше людей хотят получить компенсацию. Сайт "Сегодня" рассказывает, как работает "Муниципальная няня", насколько она популярна в стране и какие лазейки нашли украинцы.

Как работает программа муниципальной няни

Проект "Муниципальная няня" заработал 1 января 2019 г., он помогает покрыть часть расходов новоиспеченных родителей на услуги няни. Как мы уже упоминали, сумма выплат коррелируется с прожиточным минимумом для ребенка до 6 лет, который сейчас составляет 1779 грн, а с июля этого года вырастет до 1859 грн.

Предполагалось, что выплаты будут осуществляться на условиях совместного финансирования: из государственного бюджета 25%, из областного – 15%, и больше всего из местного – 60%. Но в последних изменениях, который принял Кабмин, сказано, что услуга будет финансироваться за счет государственного бюджета.

Воспользоваться программой могут только родители детей до шести лет. Им обязательно нужно заключить официальный договор с няней, а у самих нянь должно быть официальное оформление, т.е. они могут работать в агентствах либо же иметь статус физического лица-предпринимателя (ФЛП, укр. – ФОП).

В договоре указывается название услуг, объемы, сроки, условия оплаты, различные требования и обязательства сторон и т.д. В течение месяца после того, как родители заключат договор и наймут няню на работу, они должны будут подать заявление в службу социальной защиты.

Помимо заявления, нужно будет принести такие документы, как:

копию договора с няней;

документы, которые подтверждают расходы на няню (это могут быть чеки, выписки из банков и т.д.);

заявление о том, куда перечислять средства для компенсации, т.е. счет в банке;

свидетельство о рождении ребенка;

страницы паспорта получателя компенсации, где будет указано ФИО, дата и место выдачи паспорта, регистрация;

документ получателя компенсации о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Рассматривают это заявление в течении 10 рабочих дней, после чего дают родителям официальный ответ. В случае одобрения заявления деньги будут ежемесячно начисляться до 10 числа, правда, только если до 5 числа родители успели подать документы, которые подтверждают оплату услуг няни.

Огромным плюсом программы стало то, что она не отменяет остальных выплат, которые украинцы получают на детей. К тому же для того, чтобы воспользоваться услугами няни, маме не обязательно выходить на работу.

Пользуется ли услуга популярностью

За первые три месяца работы услугой воспользовалось всего 39 украинцев. Сейчас, по прошествии года, цифры намного выше. В Министерстве социальной политики на запрос сайта "Сегодня" ответили, что за услугой уже обратились более 8 тысяч человек.

"По оперативной информации департаментов социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций по назначению компенсации услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", в 2019 году обратилось 8306 человек, из них назначена компенсация 7698 лицам, отказано 172 лицам", — ответили в министерстве.

Изначально услугу критиковали за то, что предлагаемых денег не хватит даже на неделю работы няни. Ведь, как правило, специалистам такого профиля предлагают куда более высокие зарплаты.

Так, аналитики рекрутингового портала hh.ua | grc рассказали нам, что, судя по вакансиям, размещенным в 2019 году, почти половина (46%) работодателей рассчитывали найти няню на зарплату от 9 800 до 15 500 грн, еще 29% были готовы платить от 15 600 грн до 21 300 грн, а в каждой пятой вакансии речь шла о заработке в диапазоне 21 400 — 33 100 грн. Не слишком низкие и требования у самих нянь.

"Почти половина кандидатов декларировали готовность работать няней за зарплату 12 000 грн или немногим меньше, почти треть (31%) писали о желании получать от 12 100 грн до 24 200 грн", — отмечают в hh.ua | grc.

Мы промониторили различные сайты, на которых можно найти няню своему ребенку. Так, няня на час обойдется более, чем 100 грн, няня на день — свыше 1000 грн, а няня на месяц — от 18 тыс. грн. Так что, если учесть даже почасовую оплату и компенсацию в 1700 грн, то няни хватит не более чем на 17 часов в месяц — что позволит ей заниматься с ребенком по 3-4 часа всего 5 дней в месяц.

К слову, няни предпочитают работать полноценно, а не почасово.

"Есть некоторые различия и в вопросе будущих типа занятости и графика работы. Так, частичную занятость, которую указал каждый пятый соискатель (21%), готовы были предоставить только в 11% вакансий. А гибкий график, интересующий 15% кандидатов, предусматривался только в 5% предложений о работе. В целом абсолютное большинство вакансий предполагало полную занятость (88%) и полный рабочий день (67%)", — комментируют ситуацию в hh.ua | grc.

Какие пути обхода нашли украинцы

Учитывая наши реалии, становится понятно, что услугу по компенсации быстро начали использовать не совсем законно. Так, на сайтах с объявлениями можно найти немало предложений о "помощи в оформлении компенсации", которая состоит в том, что гражданам предлагают фиктивно оформить компенсацию и не пользоваться услугами самой няни, зато получать за это деньги. Такие услуги пользуются популярностью еще и потому, что нянь, у которых был бы открыт ФОП, в стране не так много.

Мы написали нескольким авторам таких объявлений, все они охотно идут на сотрудничество, предлагают оформлять договор и каждый месяц предоставлять квитанции для фиктивной отчетности.

Причем есть и родители, которые ищут на порталах такие услуги. Мы написали одной такой матери и предложили услуги муниципальной няни, которые она искала. Оказалось, что женщина планирует только формально заключить договор и платить няне за это ежемесячно 700 грн.

И это не единичные примеры. В июле 2019 года в Министерстве социальной политики предложили внести изменения в программу муниципальной няни. В частности, планировалось запретить, чтобы в роли няни выступали сами родители, которые, очевидно, изловчились заключать договоры с самими собой.

Также, в постановлении прописали, что службы соцзащиты на местах должны будут проводить дополнительную проверку – уточнять, не получает ли заявитель уже такую помощь. Но постановление пока что так и не приняли, а украинские родители находят все новые и новые способы, которые помогают получить им дополнительные деньги.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве уменьшилась очередь в столичные детские садики. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама