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Мурат Чинар: "Развитие услуг на базе цифровой платформы – первостепенное направление для Vega"

Официально
Сегодня, 09:40

Генеральный директор национального телеком-оператора Vega рассказал о модернизации сетей и цифровой трансформации бизнеса

Мурат Чинар: "Развитие услуг на базе цифровой платформы – первостепенное направление для Vega" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e54/20b/5c7e5420bc978.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e54/20b/5c7e5420bc978.jpg Украина Генеральный директор национального телеком-оператора Vega рассказал о модернизации сетей и цифровой трансформации бизнеса

- Г-н Чинар, вы возглавляете компанию Vega более трех лет. Как она изменилась за это время?

- Три года назад мы реструктуризировали компанию: перешли от филиальной структуры к централизованной, унифицировали все внутренние бизнес-процессы.

Чтобы удержать лидирующие позиции на телеком-рынке в условиях высочайшей конкуренции, компания должна была меняться, развиваться, быстро приспосабливаться к интересам потребителя, которые все больше связаны с новыми беспроводными технологиями. Поэтому мы стали уходить от исторически закрепившегося за компанией имиджа оператора фиксированной телефонии, делая фокус на внедрении инновационных цифровых услуг и сервисов. Так, было запущено приложение Vega Phone, позволяющее использовать фиксированную телефонию на мобильных устройствах и гаджетах.

Одновременно с телефонией Vega развивала широкополосный доступ к Internet с использованием современной оптической технологии GPON (англ. Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть – прим. ред.). Постоянные инвестиции в развитие сети, построение оптических каналов передачи данных, развитие цифровых услуг и сервисов сделали компанию стабильно прибыльной, что регулярно подтверждается данными международного учета.

- Какими достижениями 2018 года гордится компания?

- В прошедшем году Vega четко следовала стратегическому вектору, нацеленному на современные сервисы. Мы максимально расширяли спектр услуг для дома и бизнеса на основе инновационных цифровых технологий. Это позволило увеличить количество клиентов телефонии, использующих технологию VoIP (передача голоса по IP-сети), более чем на 10%.

Уникальным по комплексу инструментов стал новый продукт для В2В-сектора "Виртуальная АТС Vega". Благодаря своим интеллектуальным функциям он позволяет в разы повысить эффективность бизнеса наших клиентов.

Кроме того, Vega в партнерстве с диджитал-оператором lifecell запустила для абонентов по всей Украине пакет из четырех услуг, включающий скоростной домашний интернет, 5 Гбайт мобильного интернет-трафика, IP-телефонию и интерактивное ТВ. Это дало новые возможности для наших абонентов – общаться и получать необходимую информацию в любом месте и в любое время.

- Какие задачи будут приоритетными для компании в 2019 году?

- Сейчас перед компанией стоят два основных вызова.

Первый связан с модернизацией сетей – отказом от меди в пользу оптики. К сожалению, медные сети серьезно подвержены актам вандализма – кражам и вырезам. Это приводит к перебоям в оказании услуг и ухудшению качества связи. Сейчас компания активно переводит абонентов с медной сети на оптические магистрали, которые обеспечивают клиентам не только высокое качество, но и увеличение скорости доступа, позволяя получать такие современные услуги, как интерактивное ТВ, с разрешением высокой четкости.

Второй вызов заключается в цифровой трансформации бизнеса – внедрении новых сервисов на базе цифровых технологий. Такие услуги сейчас особенно востребованы в бизнес-секторе, где клиент предпочитает найти одного поставщика с широким спектром услуг – от IP-телефонии до широкополосного доступа к Internet и облачных сервисов. Наша компания развивает такие услуги как самостоятельно, так и в партнерстве (например, Vega заключила соглашение с Microsoft на предоставление услуг Office 365 и Azure Express Route).

- Можете подробнее остановиться на новых цифровых сервисах Vega?

- Да, развитие услуг на базе цифровой платформы будет первостепенным направлением деятельности для нас в ближайшем будущем.

Сейчас Vega обновляет программный коммутатор для IP-телефонии, который станет центральной цифровой платформой для телефонных сервисов компании и обеспечит дальнейшее развитие цифровых продуктов компании Vega Phone и "Виртуальная АТС Vega". Мы предоставляем абонентам широкие возможности по настройке сервисов через Личный кабинет без необходимости звонить в контакт-центр или связываться с менеджером.

Начиная с 2019 года, Vega осуществляет оперативное управление компанией Digital Screens – активом, который является великолепным примером предоставления IPTV- и OTT-сервисов (англ. Internet Protocol Television и Over the Top – видеоуслуги через Internet – прим. ред.) на базе цифровых платформ. Digital Screens имеет мощную цифровую платформу для обработки и распределения телевизионного контента. Уникальность этой платформы в том, что она предоставляет конечным пользователям гибкие возможности управления подписками, а также может выступать в роли облачного телевизионного сервиса для других операторов и провайдеров. У этого направления большой потенциал, который мы намерены реализовать в ближайшее время.

- Какие еще конкурентоспособные услуги вы готовы оказывать в бизнес-сегменте?

- Еще одна сфера деятельности, которую мы активно развиваем – это аутсорсинг. Уже несколько лет наша компания предоставляет B2B-клиентам услуги по обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры. Типичные потребители этой услуги – предприятия, которые используют телекоммуникации в бизнес-процессах, но телеком для них не профильный бизнес. Поэтому им выгоднее передать свои сети в обслуживание таким профессионалам, как наша компания. Сейчас мы развиваем аутсорсинг телеком-услуг на основе концепции "сеть как сервис": Vega строит или модернизирует существующую телекоммуникационную сеть и обслуживает ее. Экономическая эффективность аутсорсинга не вызывает сомнений. Для клиента это выгодно вдвойне: во-первых, нет необходимости тратить средства на модернизацию своей сети, во-вторых, он получает качественную услугу, не задумываясь о необходимой инфраструктуре.

- Какие перспективы это открывает для клиентских бизнесов?

- Такой подход позволяет строить индустриальные телекоммуникационные решения на базе современных радио- и оптических технологий. Это дает возможность принести клиенту дополнительную ценность путем построения мультисервисной телекоммуникационной сети, используемой для передачи голоса, данных и видеоинформации. На базе подобной сети возможно построить IoT (англ. Internet of Things – Internet вещей – прим. ред.) и упростить бизнес-процессы, повысить производительность труда и безопасность персонала. На производстве очень заинтересованы в таких предложениях, ведь они позволяют решать множество важных задач: определять местоположение сотрудников, подсчитывать количество израсходованных ресурсов, обеспечивать персонал беспрерывной связью с диспетчером и др. Мы намерены активно развивать это перспективное направление.

- Каким вы видите развитие телеком-рынка в Украине в ближайшие годы и какова будет позиция на нем компании Vega?

- Телеком-рынок Украины будет активно развиваться, причем огромный потенциал тут принадлежит сервисам на базе цифровых платформ – OTT. Учитывая новые вызовы рынка и основываясь на хорошо развитой инфраструктуре Vega, мы планируем активно развивать сервисы на базе цифровых платформ, чтобы предоставлять клиентам услуги не только в сети компании, но и за ее пределами. Я уверен, очень скоро вы услышите о новых уникальных цифровых сервисах Vega.

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Тег Vega, телеком-оператор, Мурат Чинар

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