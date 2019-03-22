Муж финансировал, а жена обучала: семейную пару разыскивают за организацию порностудий в Днепре и Ровно

В Ровно "трудоустроилось" 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, в Днепре трое

Муж финансировал, а жена обучала: семейную пару разыскивают за организацию порностудий в Днепре и Ровно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4df/233/5c94df233bbde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4df/233/5c94df233bbde.jpg 2019-03-22T15:23:00+02:00 Украина В Ровно «трудоустроилось» 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, в Днепре трое

Полицейские разыскивают супругов Тимура и Марию Хамдамовых за организацию порностудий в Днепре и Ровно. Об этом сообщают пресс-службы ГУНП в Днепропетровской и Ровенской областях.

Правоохранители разоблачили работу четырех порностудий в Ровно и Днепре. Как выяснили полицейские, организовывал и финансировал такие студии 31-летний днепрянин Тимур Хамдамов. Его жена Мария, уроженка Тернопольской области, подыскивала и утверждала кандидатуры девушек, обучала их и контролировала в дальнейшем.

В начале марта полицейские сообщили семейной паре о подозрении в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 статьи 301 УКУ (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Тимур и Мария не появлялись на вызовы следователей и, после обвинений, пропали. 20 марта супругов Ровенский суд объявил в розыск под арест.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении подозреваемых, правоохранители просят сообщить по телефонам 0687586983 и 096940478. Анонимность гарантируют всем, кто поделится любой информацией.

Напомним, 20 февраля правоохранители провели обыски в четырех студиях, где изготавливали и распространяли порнографию. Также была установлена причастность 31-летнего жителя Днепра: он организовывал и обеспечивал работу этих студий. На компьютерах были установлены видеокамеры для прямых трансляций на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного "кошелька" девушки выполняли пожелания клиента в режиме реального времени.

В Ровно таким образом "трудоустроилось" ориентировочно 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, в Днепре трое. Во время обысков полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду.

Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители накрыли порностудию. Ее клиенты были граждане США и Европы.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

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