Муженко и Наев поздравили воинов ООС с праздником Пасхи

Командующий ООС призвал украинцев помолиться за погибших на Донбассе военнослужащих

Фото: пресс-центр ООС.

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и командующий Объединенных сил Сергей Наев поздравили украинских военнослужащих с праздником Пасхи.

"Боевые побратимы, мы всегда будем сильны верой в Бога, единством и национальными ценностями! Пусть пасхальные праздники принесут вам и вашим семьям любовь, радость мирной жизни, душевный покой и достаток во всем!", – говорится в сообщении Муженко на его странице в Facebook.

Глава Генштаба отметил, что для Вооруженных Сил, которые сегодня защищают Украину от российской агрессии, праздник Пасхи является своеобразным духовным ориентиром, который укрепляет нашу убежденность и уверенность в победе добра над злом, справедливости над ложью, жизни над смертью.

Также бойцов ООС с праздником поздравил командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Искренне поздравляю Вас с Воскресением Христовым – великим христианским праздником, который наполняет наши сердца верой, любовью и милосердием. Пусть этот светлый праздник вдохнет в наши души надежду, даст вдохновение для добрых и славных стремлений дарит нам вдохновение творить добро во имя будущего наших детей, во имя Украины!", – говорится в поздравлении Наева, которое опубликовал пресс-центр ООС.

Командующий ООС добавил, что праздник Воскресения Христова свидетельствует о победе жизни над смертью, о победе каждого, кто сегодня защищает Украину. Также он выразил уверенность в том, что "непреодолимая вера в светлое будущее обязательно принесет Победу".

"Традиционно на Пасху вся семья собирается за одним столом. Однако далеко не все родные могут быть в этот день вместе. Многие украинские воинов защищают свободу и независимость своего народа в районе проведения операции Объединенных сил. В эти дни мы вспоминаем наших героев, благодарно молимся за каждого, кто отдал самое дорогое – свою жизнь, за будущее Украины", – отметил Наев.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и пожелал им радости, счастья и благополучия.

Напомним, в Киеве на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил тысячу куличей для украинских военных.

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