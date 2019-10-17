Муженко назвал переломные для ВСУ моменты в начале войны на Донбассе

/ Фото: Минобороны Украины

Украина могла еще в 2014 году освободить Донбасс, если бы не прямое вторжение России. И переломный момент случился в мае во время освобождения Донецкого аэропорта от боевиков.

Об этом рассказал в интервью "24 каналу" бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Он рассказал, что первая переломная операция сил ВСУ случилась в мае 2014-го в Донецком аэропорту, где было уничтожено большое количество боевиков.

Реклама

"Первая операция, скажем, была по необходимости, когда мы получили информацию о захвате Донецкого аэропорта. Она имела важное значение в том плане, что именно под этой операцией наступил такой перелом в психологическом состоянии, в психологической готовности военнослужащих к ведению боевых действий. Мы увидели, что мы можем, мы способны получать победу. Противник нас тоже боится, и мы тоже имеем достаточную подготовку для того, чтобы вести боевые действия. Этот процесс был не так прост. Он продолжался не только 26-27 мая после проведения этой операции, но и в дальнейшем. Все это по ходу менялось, применялись совершенно другие принципы чем те, которые в то время были прописаны в боевых уставах. Самое главное – менялся боевой дух личного состава, с каждым этапом появлялось все больше и больше веры, и больше готовности к ведению активных боевых действий", – рассказал Муженко.

Читайте также: Конфликт на Донбассе можно было закончить в 2014 году: Наев объяснил, что помешало

В тренде Новое ЧП в Крыму: под Севастополем взорвался и сгорел военный грузовик оккупантов

Второй определяющей операций генерал назвал освобождение Красного лимана. По его словам, это была, в принципе, первая операция, которая планировалась и разрабатывалась командованием.

"Она была подготовлена, действительно, исходя из точки зрения, из опыта проведения антитеррористических операций и в других странах и с учетом уже нашего опыта и понимания. Я считаю их сейчас, скажем, образцом формата антитеррористической операции. Было четкое распределение задач между Вооруженными силами, Национальной гвардией, тогда еще милицейскими подразделениями, Службой безопасности Украины. Кто обеспечивал оперативную информацию, кто обеспечивал выдвижения подразделений. Вооруженные силы должны были брать под контроль, то есть вести огневые бои, силовые акции проводить. Национальная гвардия должна была проводить зачистку. Подразделения милицейские должны были осуществлять фильтрацию того населения, которое находилось в соответствующих населенных пунктах. Эта как раз операция стала переломным моментом, когда действительно пришло понимание, что мы пошли вперед, у нас есть способности к ведению боевых действий и достижения той цели, которая определялась на каждую операцию. Это был первый этап общей операции по блокированию Славянска", – подчеркнул экс-начальник Генштаба ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее замначальника Генштаба Сергей Бессараб говорил, что в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. Проблемы в украинской армии были глобальными, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

Также он отмечал, что в 2014 году на Донбассе ВСУ освободили более 200 населенных пунктов до вторжения российских войск. Бессараб подчеркнул, что с 5 мая по 5 сентября было спланировано и проведено более 40 операций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама