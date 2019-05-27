Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

Виктор Муженко также прокомментировал свою отставку и пожелал новому главе Генштаба улучшить боевые способности армии

Фото: Минобороны Украины

Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Докладываю, что дела и должность начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины сдал и прибыл в соответствии с приказом (по личному составу) от 23 мая и прибыл в Ваше распоряжение", - говорится в рапорте Муженко министру обороны Степану Полтораку.

Виктор Муженко также прокомментировал свою отставку и пожелал новому главе Генштаба улучшить боевые способности армии.

"За 40 лет военной службы я ни разу не пожалел о своем выборе. Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов – на востоке нашей Родины. Российская гибридная оккупация требовала от нас неотложных и решительных действий, так как органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы", - написал он в Facebook.

Муженко отметил, что честно выполнял свой служебный долг на должности главы Генштаба ВСУ, которую он занял в июле 2014 года.

"Во время отражения агрессии России против Украины Вооруженные Силы еще больше сплотились, укрепилось боевое братство. Наш боевой дух помог выстоять и предоставил сил всему народу. А полученный уровень доверия общества к своему войску – это результат нашей совместной и напряженной службы за все эти годы. В Вооруженных Силах за это время сформировался кастовый дух или латыни "ESPRIT DE CORPS". Он основан на чувстве верности Украине, принадлежности к сильной армии, на святом обязанности защищать нацию, стремлении служить украинскому народу", – написал экс-глава Генштаба.

Виктор Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии.

"Выражаю благодарность всем, без исключения, от солдата до генерала, каждому гражданину Украины, кто помогал армии за то, что имел честь быть вместе с вами в эти бурные для государства времена и чувствовал вашу поддержку. Мы достойно выполняли свой гражданский долг, защищая свободу и независимость Украины. Я благодарю Бога и судьбу за то, что служил и командовал лучшими воинами в мире! Самое главное, что я понял за время службы в армии – это честь армейского офицера. Для меня она значит быть верным нации, любить военное дело, уважать подчиненных и быть примером для них", - подытожил Муженко.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский сменил руководство Генерального штаба.

Указом президента №301/2019 Виктор Муженко был уволен с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Указом №302/2019 начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен Руслан Хомчак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"