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Муженко: После Дебальцево у Путина признали – без авиации оборону ВСУ не преодолеть

Сегодня, 08:58

Дебальцевские бои отбили у агрессора желание ввязываться в новые крупные сражения против украинской армии, отметил генерал

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Оборону Дебальцево в 2015 году начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко считает успешной военной операцией, которая подорвала наступательный потенциал российских войск и дала понять, что украинскую армию малой кровью не взять.

Об этом он сказал в интервью "Фактам".

По его словам, даже в Москве признали, что без авиации украинскую оборону не преодолеть.

"Дебальцево я считаю успешной оборонительной операцией. Это не моя оценка. Так говорят иностранные военные. Например, американский генерал Кларк сказал, что это была самая успешная и самая тяжелая операция этой войны. Ведь выход из окружения крайне сложно организовать. Но мы провели его успешно, чем подорвали наступательный потенциал россиян. После этого, по нашей информации, в Российской Федерации прошло совещание Путина с силовиками. Те ему заявили: "Без авиации преодолеть украинскую оборону сегодня мы не способны". Это тоже была оценка", – рассказал Муженко.

Начальник Генштаба отметил, что после Дебальцево была лишь одна крупная попытка пойти в наступление на Донбассе через полгода после Дебальцево, и та провалилась.

"Можно по-разному воспринимать произошедшее. Да, мы отошли, отвели войска. Для народа же успех — это когда взяли под контроль новые территории, продвинулись вперед. Нет, иногда успех — когда остановлено движение противника вперед. После Дебальцево россияне сделали еще одну попытку пойти вперед — 2 июня 2015 года штурм в районе Марьинки. Это крайнее наступление закончилось для них полным провалом. После этого никаких попыток активных боевых действий уже не предпринималось", – подчеркнул генерал.

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Напомним, 18 февраля 2015 года, после длительной обороны Дебальцево украинские военные покинули город. В районе боев на этом плацдарме в феврале 2015 года российско-террористические войска стянули более 19 тысяч человек, которым в секторе "С" противостояли 13 тысяч украинских военных, из которых непосредственно в районе Дебальцево – около 4700 бойцов.

По данным Генштаба ВСУ, во время боевых действий с 15 января по 18 февраля погибли 110 военных, 270 были ранены, семеро попали в плен и еще 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского плацдарма погибли 136 и были ранены 331 военнослужащий Вооруженных сил.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине, военный инструктор в ГО "Украинская Оборона" Игаль Левин дал советы Украине, как не повторить второго Дебальцево. Он считает, что, если Украина не отойдет от принципов советской армии, – проиграет России.

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Тег Россия, Донбасс, ВСУ, дебальцево, муженко

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