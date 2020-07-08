Муженко рассказал, откуда Россия может атаковать Украину, и при каких условиях

Россия сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной. Плюс будущие масштабные учения "Кавказ-2020" тоже вызывают серьезные опасения и эксперты уже прогнозируют возможное нападение агрессора. В то же время бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, откуда можно ждать вторжения России, и как должна будет действовать Украина.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Он напомнил, что сценарии возможного вторжения с крымского направления рассматривались и раньше, поэтому есть соответствующие планы, каким образом должны действовать ВСУ в этой ситуации. В то же время он считает, что эскалации стоит ждать не с юга, а на Донбассе.

"Я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашей страны. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций. Россия тоже это учитывает. Это все может быть реализовано не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь", – высказал мнение Муженко.

Говоря об ответных действиях Украины на полномасштабное наступление, генерал рассказал, что первым делом вводится военное положение. Есть определенный алгоритм действий и ряд мероприятий, которые проводятся при военном положении: приведение в полную боевую готовность всех военных частей, создание соответствующих группировок для противодействия силам вторжения, усиление противовоздушной обороны, взятие под охрану соответствующих критических объектов, в том числе это касается станций подъема, станций водозабора, которые есть на Днепре.

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Бывший начальник Генштаба подчеркнул, что для масштабного вторжения Россия должна подготовить соответствующую почву.

"Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть создан ряд определенных условий. В первую очередь, это хаос в Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции. И только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжения регулярных войск Российской Федерации", – добавил Муженко.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

В свою очередь командующий Объединенными силами Сергей Наев недавно заявлял, что Украина готова к атаке России из Крыма. Украинские военные отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией, а боевая служба переведена в усиленный режим.

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В то же время в Кремле опровергли вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

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