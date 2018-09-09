Муженко в День танкиста припомнил России громкое поражение 500-летней давности

Сегодня, 10:46

Генерал призвал современные танковые войска продолжить традицию украинской тяжелой кавалерии

Виктор Муженко. Фото: facebook.com/v.muzhenko
Виктор Муженко. Фото: facebook.com/v.muzhenko

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко по случаю Дня танкиста вспомнил о битве 500-летней давности, когда украинцы разбили московской войско. Об этом говорится в Facebook.

Он отметил, что современные украинские танкисты являются потомками славных воинов, которые сотни лет боролись за свободу и независимое украинское государство. Так, генерал вспомнил громкое поражение россиян под Оршей более 500 лет назад.

"На вашем беретном знаке изображена рыцарская латная рукавица, которая держит пернач. Этому символу уже 500 лет. Именно 8 сентября 1514 года войска под командованием Великого гетмана литовского – украинского князя Константина Острожского разгромили московское войско в битве под Оршей. Победа в битве была достигнута благодаря волынской тяжелой коннице, которая мощным таранным ударом разгромила боевые порядки врага. Надев латную рукавицу XVI в., я четко осознал, что должны завершить начатую ими славное дело", – заявил Муженко.

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Фото: facebook.com/v.muzhenko

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Он отметил, что танкисты ВСУ должны продолжить славную традицию предков, так как танковые войска – это стальной кулак Вооруженных сил Украины.

"Мы сильнее наших врагов своим боевым духом, основой которого является правда, справедливость, свобода и любовь к своей родной земле", – подчеркнул начальник Генштаба.

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Напомним, еще в 2014 году Нацбанк посвятил монету победе над московской армией. Армия Великого княжества Литовского во главе с князем Константином Острожским состояла из польских, литовских, украинских и белорусских войск.

В свою очередь журналист Олесь Бузина писал в своем авторском проекте, что Украина выпустила 5-гривневую памятную монету о громкой победе 1514 года после того, как в России появилась памятная монета с Крымом после его оккупации. Также он рассказал, чем так памятен тот разгром российского войска 500-летней давности.
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"Сегодня"

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