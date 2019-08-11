МВД готово работать на деоккупированном Донбассе: стали известны подробности

Подготовлены 800 копов, которые будут сведены в 16 отделов и отделений полиции

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Министерство внутренних дел подготовило почти 800 полицейских, которые будут нести службу на деоккупированной территории Донбасса после восстановления государственного суверенитета в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом шла речь на совещании с советником главы МВД, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и Пограничной служб. Сейчас тщательно изучается социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса на пока еще оккупированную территорию.

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В первый год в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. А главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

В МВД понимают важность противодействия информационной агрессии РФ и стратегии коммуникации с гражданами, которые длительное время находились под психологическим воздействием оккупантов.

"Донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению публичной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших гражданах по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство", – отметил Иван Варченко.

Напомним, что новости "Сегодня" сообщали: министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, как будут выдавать паспорта на Донбассе после деоккупации.

Также сообщалось, что в МВД начали кампанию по подготовке мероприятий к деоккупации Донбасса.

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