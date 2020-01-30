МВД: Круг подозреваемых в деле Шеремета может быть расширен

Следствие раскроет все карты по делу Шеремета, когда будет готов обвинительный акт

Павел Шеремет / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета круг подозреваемых может измениться. Об этом рассказал журналистам спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Это не очевидное преступление, преступники не были задержаны на месте преступления или сразу после него. Раскрывать такие преступления нелегко… Никто же не говорит, что следствие выложило все свои доказательства. То, что было в судебных процессах, – это только меры пресечения… Работают следователи с разными людьми, с лицами в других уголовных производствах. Возможно, круг подозреваемых расширится, возможно, уменьшится. Все это увидим в обвинительном акте", – сказал он.

Шевченко добавил, что следствие раскроет все карты по делу Шеремета в соответствии с Криминальным процессуальным кодексом, когда будет оформлен окончательно обвинительный акт, согласован с прокуратурой и передан в суд.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", ранее представители МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершения убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

В свою очередь в Офисе генпрокурора заявили, что проверят аргументы адвокатов подозреваемых. По результатам этой проверки будет решаться вопрос о дальнейших действиях в уголовном производстве.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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