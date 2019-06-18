"Мы благодарны американским партнерам Украины за поддержку стратегического курса ПриватБанка", – Петр Крумханзл

Временный поверенный США в Украине Кристина Квин посетила главный офис ПриватБанка в Днепре

13 июня Временный поверенный США в Украине Кристина Квин в ходе своей первой поездки по регионам посетила главный офис национализированного ПриватБанка в Днепре. Она поздравила руководителей Приватбанка с "впечатляющими результатами их усилий по улучшению эффективного корпоративного управления, обсудила важность сильного банковского сектора для экономики", – говорится в сообщении посольства США в "Твиттер".

На встрече подчеркивалось, что успешная работа крупнейшего системного банка страны имеет ключевое значение для стабильности финансовой системы. А эффективное корпоративное управление и возмещение убытков, нанесенных банку бывшими владельцами, является одним из ключевых обязательств Украины перед западными кредиторами.

Отметив чрезвычайно важную роль банка в экономике Украины, глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл поблагодарил американских партнеров за понимание данного факта.

"Также мы рады видеть их поддержку нашего стратегического курса, в частности по вопросу возвращения украинскому народу средств, вложенных в стабилизацию работы банка", - цитирует его слова пресс-служба ПриватБанка.

Напомним, в марте 2019 года посольство США заявило о пристальном внимании к развитию ситуации вокруг ПриватБанка. "Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", - отмечало посольство. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева вынес решение о денационализации ПриватБанка по иску его экс-владельца. Посольство США и другие международные партнеры тогда обнародовали заявление в поддержку решения о национализации и проведенной в банке реформы корпоративного управления во главе с независимым наблюдательным советом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Мы благодарны американским партнерам Украины за поддержку стратегического курса ПриватБанка", – Петр Крумханзл". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"