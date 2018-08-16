"Мы что теперь – не люди?": нововведения "Укрпочты" вызвали скандал

Народ жалуется на перебои с доставкой прессы и выплатами пенсий

Тысячи украинцев продолжают жаловаться на нововведения "Укрпочты". Напомним, в Черниговской области запущен пилотный проект "Укрпочты" по внедрению передвижных почтовых отделений — вместо стационарного отделения в населенном пункте сельчан обслуживают почтальоны, которые два-три раза в неделю приезжают на служебном автомобиле и привозят с собой пенсионные выплаты, газеты и корреспонденцию. Новый подход не пришелся по душе жителям области — там ощущается дефицит прессы и задержки с пенсиями. Корреспондент "Сегодня" проехался по черниговским селам и райцентрам и собрал мнения местных жителей.

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Бардак и "варяги"

"Начался бардак, — жалуется пенсионер Ростислав Маклюк из села Дубровное. — Раньше я получал пенсию вовремя, а теперь — с задержкой в шесть дней. Раньше выписывал пять газет, а теперь буду одну. Потому что после того, как не останется стационарной почты, доставка будет под сомнением, а платить неизвестно за что нет желания. В селе никто не знает графика работы передвижной почты".

Проблемы с доставкой газет передвижными отделениями подтверждает и начальник стационарного отделения Анна Ворона:

"Возможно, произошла ошибка при формировании отправки на села. Раньше такого не было". "Я приехал на почту купить газету, а купить нечего, не привезли ни одной газеты. Мы что здесь, в далеком селе, не люди?!" — возмущен другой пенсионер Дубровного.

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Угроза

Редакторы популярных черниговских изданий, которых проблема доставки также коснулась, говорят, что перебои с доставкой украинской прессы могут иметь серьезные последствия:

"В Украине вот-вот исчезнет аналоговое ТВ, а в приграничной Черниговской области, которую частично покрывает российский телесигнал с его пропагандой, как нигде важно распространение украинских газет".

Жалобы населения на новшества "Укрпочты" не остались незамеченными в облсовете. Его глава Игорь Вдовенко сообщил нам, что проблему будут обсуждать на ближайшей сессии. А глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал почтовиков проводить реформы так, чтобы они не обернулись непоправимым:

"Сейчас мы видим пагубные изменения для информационного, газетного пространства. Это приведет к сокращению читательской аудитории и угрозе информационной безопасности страны".

В черниговской облдирекции "Укрпочты" парируют, что проект будет откорректирован по мере необходимости.

"Проект адаптируется к реалиям в населенных пунктах", — ответил нам замдиректора черниговской дирекции Александр Бородавко.

И уточнил, что есть села, в которые почтальоны приезжают трижды в неделю, а есть и такие, куда приезжают один раз.

"В селах появится график работы выездных отделений", — резюмировал Бородавко.

Издатели же подчеркивают: неудобства и дефицит прессы тысячи читателей ощутили на себе уже сейчас. Член правления Всемирной газетной ассоциации WAN-IFRA от Украины Сергей Охрименко: