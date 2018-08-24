"Мы должны жить так, как заслужили": чего украинцы ждут от следующего года независимости

Жителям разных городов Украину задали вопрос "чего хотите от следующего года независимости"

Журналисты "Сегодня" в честь праздника Дня Независимости расспросили украинцев в разных уголках нашей страны, чего они хотят от следующего, 28-го года независимости, который сейчас стартует.

Отечественные социологи опросили украинцев и узнали, что делает людей счастливыми. Оказывается, больше всего украинцев радуют семья и друзья. В этом признались более половины респондентов.

Четверть украинцев радуются путешествиям и домашним любимцам. Каждый пятый чувствует себя счастливым от просмотра телепрограмм, занятий спортом, смакованием любимой пищи. А вот что они ждут от следующего года независимости страны, узнали журналисты.

Жители Днепра отвечали так: "Стране хотелось бы пожелать мира, потому что это сейчас самое главное. А семье, чтоб все были здоровы".

"Пожелать… Чтоб все законы соблюдались".

"Стабильности я хочу и чтоб радости в жизни побольше".

"Чтоб люди, которые моложе меня, то, что (они) умеют – могли воплотить в жизнь".

"У меня, когда дочка приезжает в Германию, говорит: "Я себя так спокойно там чувствую!". Вот я желаю, чтобы все украинцы ощущали в своей родной стране чувство огромной защищенности".

Ужгород. "Очень хочется даже не стабильности для Украины, а шага вперед. Чтобы двигалось к лучшему".

"Я мечтаю о том, чтобы наши люди не уезжали искать счастья за границу".

"Мне уже больше чем Украине, и больше, чем коммунизму – пережил я его! Мне уже остается только, чтоб зубы были цели".

Полтава. "Счастья, любви, свободы! Восстановления экономической ситуации. Экологичности".

"Хотел, чтобы у нас был такой порядок, и чтобы люди относились к порядку как в Польше. И жили при порядке хорошо".

Винница. "Основное, что хочется – это окончания войны, чтобы не гибли дети в Донецкой области. Тогда все будет очень хорошо".

"Учитывая, что у нас самое трудоспособное население в мире, мы должны жить так, как заслужили наши люди".

Харьков. "Мира и избавления от коррупции и бюрократии".

"Хочу норковую шубу купить обалденную! Пришел тот возраст, когда нужно норковую шубу купить!".

"Чтоб отпускались быстрее все обиды и негатив".

Львов. "Хочу, чтобы наступил долгожданный мир. Для всех детей, они очень переживают, хотят видеть лучшее будущее".

"Европейский зарплат".

Одесса. "Чтоб побольше рождалось маленьких деток, таких прекрасных".

"Наверное, чтоб все так позитивно и счастливо было. И надеемся наследник будет – или наследница (целует ее)".

Запорожье. "Прокачивать себя, искать себя там, где лучше".

Напомним, сегодня Украина отмечает День независимости и журналисты "Сегодня" узнавали, чего украинцы желали друг другу в этот день. Люди желали своим соотечественникам покоя, мужества и стабильности.

Ранее мы публиковали результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Социологи узнали, чего украинцы ждут от нового президента. Как и ожидалось, большинство ожидают окончания боевых действий на востоке Украины и эффективную борьбу с коррупцией.