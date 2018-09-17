По сценарию страшного фильма: эколог рассказала, как изменится климат в ближайшем будущем

Американские торнадо, европейские наводнения и засухи, украинские мощные бури, затопления и смерчи – тревожные признаки того, что климат в мире неотвратимо меняется. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала исполнительный директор центра экологических инициатив "Екодия" Ирина Ставчук.

По данным эколога, неразумное использование газа, нефти, опасные выбросы в атмосферу приводят к тому, что планета постоянно "греется".

"Растет температура на планете, повышается температура океана, очень быстро тают ледники. И прогнозируется, что к 2030 году ледников больше не будет на планете. От начала индустриальной эры средняя температура атмосферы Земли поднялась на 1 градус. Вроде мелочь, но в масштабах планеты, это очень много. Как результат, только в этом году было зафиксировано ряд температурных рекордов: + 32 градуса за шведским полярным кругом, + 51 градус в Арабских Эмиратах, + 42 в Армении. Эти процессы будут сопровождаться экстремальными природными явлениями, которые люди во всем мире могут наблюдать уже сейчас", – говорит Ставчук.

По словам эксперта, если во всем мире не перейдут на возобновляемую энергетику, человечество ждет не лучшее будущее.

"Прогнозы не очень радужные. И, несмотря на различные мировые соглашения и много инициатив по улучшению экологической ситуации, мы идем по сценарию страшного фильма. К 2050 году весь мир должен перейти на возобновляемую энергетику, иначе ситуация на планете будет неблагоприятной. К середине столетия прогнозируют, что более 250 миллионов человек станут климатическими беженцами. Это Африка, это Азия", – говорит эколог.

Начало этих процессов могут проследить украинцы прямо сегодня – июльские проливные дожди по всей Украине, смерч в Харькове, ураган и потопы в Крыму.

"Процессы будут усиливаться. Это засухи и уменьшение уровня воды рек на юге и на востоке страны. Если посмотреть отчеты выработки электроэнергии с гидроэлектростанций, то за последние годы сток рек сократился. Это сдвиги сезонов года, это максимальные температуры и обильные осадки. Это любые аномалии, которые могут нанести жуткий ущерб", – суммирует Ирина Ставчук.

Напомним, европейская засуха нанесла миллиардный ущерб фермерам. Данные, поступившие из нескольких федеральных земель, свидетельствуют, что убытки фермеров уже составляют в целом 1,1 миллиарда евро.

Кроме того, украинцев поразил огромный смерч, который зафиксировали в Винницкой области на этой неделе.