Глава Минздрава: Число лабораторий по тестированию на коронавирус увеличено в десятки раз

В лабораториях не обновлялось оборудование с 2009-го года, но ситуация меняется

В Украине 69 лабораторий занимаются проведением ПЛР-анализа COVID-19, хотя в начале марта их было всего 3-4. Такие цифры назвал в комментарии телеканалам глава Минздрава Максим Степанов. Министра спросили, почему в регионах до сих пор существуют очереди на анализ. В ответ Степанов заявил, что к наступлению пандемии оборудование было "в практически неработающем состоянии".

"В середине марта, когда ввели карантин, было 3-4 лаборатории, которые могли выполнять ПЛР-анализ. Сейчас уже 69 таких лабораторий. Это к вопросу о подготовке страны к такому вызову как СOVID-19. Мы постоянно расширяем этот перечень, привлекаем другие лаборатории, закупаем оборудование. В 25 лабораторных центрах, находящихся в системе Минздрава, последний раз до эпидемии закупка оборудования для тестов проводилась в 2009 году, и оно все практически было в неработающем состоянии", – сказал министр.

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Он также отметил, что дополнительно были привлечены специалисты, которых переобучили для проведения таких анализов. По его словам, работа над ликвидацией очередей при тестировании успешно ведется, и решение этой проблемы – вопрос ближайшей перспективы.

"В начале апреля, когда я занял должность, мы делали около 500-600 тестов в сутки. Сейчас этот показатель составляет 12 тысяч и мы постоянно увеличиваем эту цифру. Мы ликвидируем очереди. Большая очередь была во Львове, но она уже полностью ликвидирована. Сейчас мы делаем тесты уже в течение суток. Осталась Волынская и Донецкая области, но мы там сейчас привлекаем дополнительные лаборатории. Думаю, на протяжении нескольких дней очереди исчезнут и больше появляться не будут", – заверил Степанов.

Напомним, министр Степанов предложил расширить "линейку" штрафов за нарушение карантина. Он призвал украинцев не нарушать правила поведения в связи с пандемией.

Ранее главсанврач Виктор Ляшко отмечал, что значительный рост новых случаев заражения коронавирусом в Украине связан с постепенным смягчением карантинных ограничений. Кроме того, Ляшко сообщил, что от COVID-19 до конца года могут умереть около 4 тысяч украинцев.

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