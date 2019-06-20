"Мы об этом думаем": Путин допустил обмен Сенцова на Вышинского

В Кремле считают возможным освобождение украинского режиссера

Владимир Путин. Фото: AFP

Российские власти не исключают возможность обмена пленниками с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" 20 июня.

В частности, ему задали вопрос, возможен ли обмен политзаключенного режиссера Олега Сенцова либо захваченных в районе Керченского пролива военнопленных украинских моряков на подозреваемого в государственной измене руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

"Мы думаем об этом, мы не забыли", – ответил хозяин Кремля.

Напомним, в ходе прошлогодней "прямой линии" Путин заявил, что Россия пока не думала об обмене Вышинского на Сенцова, назвав их ситуации "совершенно разными" и "несопоставимыми".

С остальными заявлениями и ответами российского президента, которые он дал на вопросы во время 17-ой "прямой линии", вы можете ознакомиться в материале на сайте "Сегодня" "Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России".

Олег Сенцов был задержан ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года по сфабрикованному обвинению в организации терактов. Позже его вывезли в Россию, а в августе 2015 года приговорили к 20 годам заключения. Заключение режиссер отбывает в колонии "Белый медведь" на Ямале. В 2018 году объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.

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