"Мы обязательно узнаем правду": Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране обратился к украинцам. Ролик опубликовала пресс-служба главы государства.
"Уважаемые украинцы, утро 8 января 2020 стало черной страницей в истории и Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким погибших граждан Украины. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь", – заявил президент.
Зеленский отметил, что сейчас приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы.
"Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – отметил глава государства.
Он добавил, что расследованием авиакатастрофы займется комиссия создана гражданской авиацией Ирана. Кроме того, в Иран в составе поисково-спасательной группы в 3:30 уже прибыли 45 украинских специалистов. В ближайшее время они отправятся к месту катастрофы.
"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в том числе к расшифровке записей "черных ящиков", – отметил Зеленский.
Также он призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию. Глава государства призвал украинцев удерживаться от поездок в ближневосточный регион до установления причин трагедии.
Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:
Пилоты:
- Владимир Гапоненко
- Сергей Хоменко
- Алексей Наумкин
Бортпроводники:
- Юлия Сологуб
- Екатерина Статник
- Игорь Матьков
- Мария Микитюк
- Валерия Овчарук
- Денис Лыхно
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность.
В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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