"Мы обязательно узнаем правду": Зеленский обратился к украинцам после авиакатастрофы в Иране (видео)

45 украинских экспертов уже прибыли в Иран для расследования трагедии

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране обратился к украинцам. Ролик опубликовала пресс-служба главы государства.

"Уважаемые украинцы, утро 8 января 2020 стало черной страницей в истории и Украины и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким погибших граждан Украины. Их семьям государство предоставит всю необходимую помощь", – заявил президент.

Зеленский отметил, что сейчас приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы.

"Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – отметил глава государства.

Он добавил, что расследованием авиакатастрофы займется комиссия создана гражданской авиацией Ирана. Кроме того, в Иран в составе поисково-спасательной группы в 3:30 уже прибыли 45 украинских специалистов. В ближайшее время они отправятся к месту катастрофы.

"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в том числе к расшифровке записей "черных ящиков", – отметил Зеленский.

Также он призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию. Глава государства призвал украинцев удерживаться от поездок в ближневосточный регион до установления причин трагедии.

Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

Владимир Гапоненко

Сергей Хоменко

Алексей Наумкин

Бортпроводники:

Юлия Сологуб

Екатерина Статник

Игорь Матьков

Мария Микитюк

Валерия Овчарук

Денис Лыхно

Пассажиры:

Ольга Кобюк

Алена Малахова

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность.

В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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