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Мы освободим Украину: Наев обратился к украинцам и военным

7 мая, 10:20

Генерал выступил с обращением после увольнения с должности командующего Объединенных сил

Сергей Наев. Фото: Facebook/ООС
Сергей Наев. Фото: Facebook/ООС.

После назначения нового командующего Объединенных сил на Донбассе, уже экс-руководитель военной операции генерал-лейтенант Сергей Наев обратился к военным и поблагодарил их за защиту Украины. Об этом говорится в сообщении ООС.

"Вместе с вами в течение года мы защищали мирную и полноценную жизнь нашей страны. Только благодаря вам большинство населения Украины не узнало бедствий войны, украинский народ получил возможность свободно распоряжаться своим настоящим и строить будущее для своей страны. Я горжусь тем, что мне пришлось защищать мою родину с лучшими сынами и дочерями народа Украины", – сказал он.

Наев отметил, что потери среди личного состава – ранение или гибель солдат – становится личной болью и очередным вызовом для предотвращения этого в будущем.

"Вместе с тем выражаю глубокое уважение всем ветеранам украинско-российской войны, которые в свое время стали на защиту нашей земли, а сегодня или остаются в одном строю с нами, или готовы по первому зову вернуться в ряды защитников Украины", – подчеркнул экс-командующий ООС.

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Генерал также поблагодарил не только всех причастных к Операции объединенных сил, но и волонтеров, которые помогают украинским воинам на передовой.

"Я уверяю всех наших соотечественников, которые вынуждены были остаться на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что вскоре мы освободим нашу страну от оккупантов и вернем вам право вместе со всем народом Украины строить свое будущее", – добавил он.

Отметим, что новым командующим ООС назначен Александр Сырский. В начале 2015 года он занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта. Читайте подробней, что известно о новом командующем ООС Сырском.


В свою очередь у Зеленского прокомментировали назначение Порошенко нового командующего ООС. Советник новоизбранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не понятно, почему это назначение нужно было осуществлять именно сейчас, после выборов президента.

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Тег военные, генерал, обращение , Наев, ООС

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