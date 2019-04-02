"Мы ремонтируем с гарантией" – директор Сервисного центра MOYO

Что чаще ломается, планшеты или ноутбуки, из-за чего компьютеры обычно "тормозят" и почему авторизованные сервисные центры не всегда лучше – рассказывает директор Сервисного центра MOYO Дмитрий Воронянский

"Мы ремонтируем с гарантией" – директор Сервисного центра MOYO //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/211/35a/5ca21135a640d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/211/35a/5ca21135a640d.jpg 2019-04-02T11:26:00+03:00 Украина Что чаще ломается, планшеты или ноутбуки, из-за чего компьютеры обычно «тормозят» и почему авторизованные сервисные центры не всегда лучше – рассказывает директор Сервисного центра MOYO Дмитрий Воронянский

Компания MOYO объявила о перезапуске работы своего Сервисного центра, расширив географию и сферу его деятельности. Теперь ремонт техники фактически превратился в отдельный бизнес компании. О возможностях обновленного Сервисного центра, о видах услуг и особенностях работы мастеров мы поговорили с директором этой структуры Дмитрием Воронянским.

Техник-электронщик и программист по образованию, он пришел в компанию MOYO в 2009 году обычным продавцом. За пять лет стал руководителем сектора услуг – разрабатывал пакеты настроек и придумывал новые сервисы для клиентов.

- Дмитрий, почему компания, занимавшаяся продажами, решила сделать ставку и на сервисное обслуживание, ремонт техники?

- Мы ориентируемся на запросы клиента. Тенденция последних лет пяти – людям становится выгоднее починить, чем покупать новое. Спрос на такие услуги стремительно растет. По нашим данным, только за последние два года он вырос вдвое и продолжает расти. С одной стороны, это обусловлено экономической ситуацией в стране. А с другой – связано со сроком службы техники. Если раньше смартфон через год-полтора устаревал, начинал "тормозить", не получал обновлений операционной системы, то сейчас люди спокойно пользуются 3-4-годичными флагманами. И они требуют обслуживания и ремонта: замены батареек, разъемов и т.д. То есть техника не так быстро стареет, как раньше. Совершенно новых технологий появляется меньше, скорее, идет развитие существующих. Поэтому люди, купившие пару лет назад дорогую технику, хотят, чтобы она прослужила как можно дольше, а не покупать новую.

- Что значит "перезапуск" работы Сервисного центра?

- Мы занимаемся ремонтом техники наших клиентов уже четыре года и специализировались в основном на смартфонах, планшетах и ноутбуках. Сейчас же расширили географию на всю Украину (магазины MOYO расположены в 26 городах) и чиним практически все, кроме крупной бытовой техники. Берем в работу даже квадрокоптеры и гироборды, за ремонт которых в Украине мало кто берется.

Правда, мы не можем гарантировать ремонт абсолютно всей кухонной техники, потому что среди нее есть очень много неремонтопригодной. Например, почти все ручные погружные блендеры – "одноразовый" товар, сломался – надо выбрасывать, ремонту они не подлежат.

- Расскажите о сотрудниках Сервисного центра. Это, что называется, мастера на все руки или у них узкая специализация?

- Специализация. Каждой категорией товаров занимаются отдельные специалисты, универсалов мы стараемся не брать. Потому что мастер на все руки – это не очень хорошо, особенно в таких вещах, как ремонт смартфонов, ноутбуков. Ведь мы делаем не просто замену узлов, а глубокий, качественный ремонт. То, что часто не может сделать даже официальный сервисный центр.

Официальные сервисные центры, например, не занимаются компонентным ремонтом, а мы это делаем. Вот представьте ситуацию: у вас смартфон двух лет, и у него вышел из строя разъем. Если вы обратитесь в официальный центр, они вам предложат модульный ремонт, с заменой материнской платы, которая стоит, условно говоря, 2 000 грн (на самом деле цены разные). А мы сделаем работу за 500 грн, потому что мы не будем менять всю плату, а заменим только разъем на плате, который вышел из строя.

- Сколько мастеров работают в Сервисном центре MOYO?

- 16 человек, не считая обширной партнерской сети. Если учесть партнеров – то более сотни мастеров задействованы в наших процессах.

Под партнерской сетью мы подразумеваем специализированные сервисные центры с узкой специализацией. Наши сотрудники заняты в самых потоковых местах, а некоторые ремонты, особенно специфические, мы отдаем партнерам.

Например, мы не держим у себя запчасти к телевизорам, зато наши партнеры специализируются на таких ремонтах, у них большой ассортимент матриц, быстрые сроки ремонта и гарантия на запчасти и выполненную работу.

Мы берем у клиента сломанный телевизор и передаем партнерам. Но после ремонта мы возвращаем технику клиенту и именно мы даем гарантию на запчасть и работу.

Причем ремонт через наш Сервисный центр точно будет проведен быстрее, чем если человек обратится в специализированный сервисный центр напрямую. У нас прямые договоренности и наивысший приоритет в обслуживании. Плюс хорошая система логистики.

- Вы сказали, что даете гарантию на свою работу? Чаще всего сервисные центры, даже официальные, не дают никакой гарантии или дают условную, иногда всего на 14 дней.

- Мы обязательно даем гарантию! У нас на все замененные комплектующие и на все выполненные работы – 90 дней гарантия. Даже на разбитые устройства. Причем мы работаем "по белому", с фискальными чеками, как и все магазины MOYO.

- Расскажите, каким образом вы расширили географию сервисных услуг?

- Наш Сервисный центр расположен в Киеве, и раньше мы в основном занимались ремонтом техники киевлян. А теперь принимаем технику на ремонт в любом магазине MOYO. У нас 45 магазинов, расположенных в 26 городах, и в любой из них можно принести сломанное, или требующее обслуживания устройство. Благодаря развитой системе логистики устройство из любого города в течение суток доставляют в Сервисный центр и передают в работу мастерам.

- Где вы видите больший спрос на услуги Сервисного центра – это столица или жители регионов?

- Скорее регионы. Потому что там не очень-то много сервисных центров вообще и хороших специалистов в частности.

У нас в стране давно возникло такое явление, как "переток мозгов". Хорошие специалисты из регионов стараются устроиться на работу в Киеве, поэтому "мозги" сосредоточены именно в столице. А в других регионах, даже в облцентрах, попробуй еще найти хорошего инженера.

Есть, конечно, исключения из правил. Например, у нас есть партнерский сервисный центр в Новоград-Волынском. Это районный центр в Житомирской области с населением около 20 тыс. человек. Но там работают исключительные специалисты, очень высокого уровня. Они занимаются только заменой процессоров, но они очень крутые! В Киеве таких нет.

- Какие виды техники люди чаще всего несут вам на ремонт?

- Смартфоны. Причем чаще всего заказывают именно услугу замены разбитого экрана.

Мы заметили еще и такую парадоксальную статистику. Вот как вы думаете, что чаще бьют: планшеты или ноутбуки? Оказывается, ноутбуки. Стандартная причина поломки – ручка, забытая на клавиатуре, при закрытии. Это каждый второй ноутбук, попадающий к нам. Еще часто ноутбуки ломают в общественном транспорте.

- А какие у вас сроки ремонта на разные виды техники, если вы везете все заказы в Киев?

- Практически такие же, как и у локальных сервисных центров. И при этом мы поручаем работу хорошим специалистам и даем гарантию. Например, 90% смартфонов мы чиним менее чем за пять дней, из них два дня уходит на логистику и до трех дней – на ремонт.

- Сориентируйте по ценам. У вас дороже или дешевле, чем в других сервисных центрах?

- Цены, наверное, выше, чем у локальных сервисных центров, но дешевле, чем у авторизованных. Потому что, с одной стороны, мы делаем качественно и даем гарантию, а с другой – мы не обязаны придерживаться ограничений, заданных производителем техники.

Обычно производитель задает процесс, которого официальные сервисные центры должны строго придерживаться, иначе потеряют авторизацию. Мы же этот процесс можем разбивать на мелкие части и выполнять отдельные работы за небольшие деньги.

Например, профилактика ноутбука у нас стоит 499 грн. Она предполагает, что мастер полностью разбирает ноутбук, снимает систему охлаждения, заменяет термопасту, полностью вычищает от пыли и всего, что туда попало, и собирает обратно. Такую профилактику нужно делать раз в год, а если есть домашние животные – раз в полгода. Дело в том, что у ноутбука внутри есть вентилятор, который затягивает внутрь холодный воздух и выбрасывает горячий. А когда система охлаждения забивается, выход для горячего воздуха перекрыт, и ноутбук начинает перегреваться. Если не чистить – в конце концов столкнетесь с необходимостью ремонта, причем часто дорогостоящего.

- А сколько стоит замена экрана смартфона? Вы говорите, это самая частая поломка.

Разброс цен очень большой и зависит от конкретной модели. Основная составляющая этой цены – стоимость самой запчасти, матрицы. Работа мастера по замене экрана стоит у нас 430 грн.

Причем стоимость замены экрана не всегда пропорциональна цене смартфона. Например, цена нового Samsung J5 или J7 менее 10 тыс. грн, а замена экрана для них стоит более 5 тыс., т. е. больше половины стоимости. В то же время Huawei Р20 – топовый смартфон стоимостью более 20 тыс. грн, – у него замена экрана обойдется всего в 2,5 тыс. грн. Как видите, цена сильно зависит от матрицы.

Что касается других работ, то профилактика кофе-машин стоит, как обслуживание ноутбука – 499 грн. Как правило, кофе-машина просит раз в 500 чашек сделать ей чистку – это общепринятый стандарт для большинства производителей. Проводится декальцинация, удаление кофейных масел, мойка заварочного блока. Процедура, вроде бы, несложная, но большинство владельцев почему-то боятся ее проводить самостоятельно. А мы это делаем, и к нам часто обращаются.

- Какие планы развития Сервисного центра? Что планируете на перспективу?

- Все будет зависеть от спроса. Возможно, расширим ассортимент услуг новыми категориями. Например, мы сейчас не делаем ремонт крупной бытовой техники, поскольку сложно обеспечить ее перевозку. Возможно, в перспективе мы к этому придем.

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