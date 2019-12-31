"Мы росли на Деде Морозе, а дети верят в Св. Николая": ресторатор Тищенко рассказал, как будет праздновать Новый год

Николай Тищенко со своей женой Аллой Барановской / Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko

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Новогодние праздники все ближе, и многие из нас уже составили план, где, как и с кем проведут один из самых важных дней года. Разумеется, есть свои планы празднования и у народных депутатов. И они поделились этими планами с сайтом "Сегодня".

Традиционно с семьей отмечает праздники народный депутат, известный ресторатор Николай Тищенко. Причем некоторые блюда он готовит лично.

"Новый год буду встречать дома, с семьей, за праздничным столом – традиционно это у нас семейный праздник. А вот Рождество тоже встречаем дома, но делаем его больше для детей. У нас Рождество – это праздник детей. Подарки у нас "находятся" и под подушкой, и под елочкой. Вот Давиду – самому младшему моему сыну – больше почему-то нравятся подарки под подушкой. Мы-то росли на Деде Морозе, а дети наши уже больше верят в Святого Николая", – рассказал народный депутат.

По словам Николая Тищенко, обязательное блюдо на праздники – заливное из петушка, которое он готовит сам по особому рецепту.

Больше историй про новогодние традиции депутатов читайте в нашем материале "Заливное с поросячьими ушками и костюмы эльфов: как депутаты празднуют Новый год и Рождество".

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, какие блюда нужно готовить, чтобы порадовать Крысу.

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