Мы сами будем определять церковную иерархию – Порошенко

5 Мая 2018, 23:55

По словам президента, это важно для нашей независимости


Единая поместная украинская автокефальная православная церковь важна для независимости Украины. Об этом президент Петр Порошенко сказал в интервью немецкому журналу Фокус.

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"Это просто важно для нашей независимости. Мы, таким образом, сами будем определять церковную иерархию", – отметил президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, недавно президент Петр Порошенко инициировал объединение Украинской православной поместной церкви. Он обратился к народным депутатам, и Верховная Рада поддержала официальное обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине. 

Собор епископов Украинской православной церкви в США поддержал намерения Украины получить томос от Вселенского патриархата на автокефалию Украинской православной поместной церкви. 

В свою очередь появилась реакция Кремля на обращение Украины ко Вселенскому патриарху. В Москве дали понять, что выступают против действий украинского президента и Верховной Рады.
церковь, Порошенко, упц, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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