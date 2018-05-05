Мы сами будем определять церковную иерархию – Порошенко
По словам президента, это важно для нашей независимости
Единая поместная украинская автокефальная православная церковь важна для независимости Украины. Об этом президент Петр Порошенко сказал в интервью немецкому журналу Фокус.
"Это просто важно для нашей независимости. Мы, таким образом, сами будем определять церковную иерархию", – отметил президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, недавно президент Петр Порошенко инициировал объединение Украинской православной поместной церкви. Он обратился к народным депутатам, и Верховная Рада поддержала официальное обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.
Собор епископов Украинской православной церкви в США поддержал намерения Украины получить томос от Вселенского патриархата на автокефалию Украинской православной поместной церкви.
В свою очередь появилась реакция Кремля на обращение Украины ко Вселенскому патриарху. В Москве дали понять, что выступают против действий украинского президента и Верховной Рады.
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