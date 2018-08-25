"Мы снимаем прекрасное кино": Гройсман посетил съемочную площадку "Захара Беркута"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил съемочную площадку украинского фильма "Захар Беркут", 50% бюджета которого профинансировало Государственное агентство по вопросам кино. Об этом в субботу, 25 августа, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В пресс-службе отметили, что создатели фильма, среди которых – режиссеры Ахтем Сейтаблаев и Джон Винн, ожидают, что картина станет самым масштабным кинопроектом за последние 40 лет.

"Поддержка киноиндустрии Украины – это и развитие талантов, и возможности развивать локации, развивать всю киноиндустрию. И поддержка, которую мы начали несколько лет назад, уже дает четкий результат. Мы снимаем прекрасное кино. Это кино с высокими рейтингами. Это кино, которое привлекает десятки, сотни, миллионы украинских граждан к просмотру. Начинаются совершенно новые процессы", – сказал глава правительства во время визита на съемочную площадку.

Он сказал, что наблюдает за съемками уже во второй раз и отметил, что съемочные площадки можно и нужно развивать не только в Киеве как столице, но и в других городах, которые имеют исторические достопримечательности.

"Мы, наконец, у себя дома снимаем кино, привлекаем лучших украинских и голливудских актеров. И это, я считаю, еще одно направление, которое мы можем развивать, тем более, что международные партнеры охотно принимают в этом участие, – добавил глава правительства.

В Кабмине также отметили, что правительственная программа поддержки отечественной киноиндустрии, которая в этом году предусматривает финансирование в 1 млрд грн, позволила реализовать десятки интересных культурных проектов и начать активный съемочный процесс с привлечением деятелей искусства мирового уровня.

По информации Госкино, в этом году в производстве находятся 85 фильмов.

Напомним, на Закарпатье в Синевирской Поляне проходят съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева, производства компании Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Завершить съемочный период создатели фильма планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году.

Ранее стало известно, что к созданию фильма "Захар Беркут" присоединились голливудские эксперты. Они обеспечивают коммуникацию с международным актерским составом ленты.

Также известно, что звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик сыграет в "Захар Беркут". Актер сыграет самого Захара Беркута – народного героя из одноименной повести Ивана Франко.