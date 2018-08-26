Мы вернем Донецк: Порошенко поздравил дончан с праздником

Сегодня, 13:16

Президент подчеркнул, что борьба за возвращение дончан в Украину продолжается

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем города жителей Ровно и Донецка. Поздравление было обнародовано в воскресенье утром, 26 августа, на официальной странице главы государства в Facebook.

"Сегодня отмечают День рождения два замечательных украинских города – Ровно и Донецк", – написал Порошенко.

Он отметил, что в Ровно "празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, пока остается временно оккупированной территорией".

Президент Украины выразил уверенность, что скоро наш флаг снова будет развиваться в Донецке.

"Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развиваться в украинском Донецке!", – заявил Порошенко.

1535276971.5712

Ранее всех дончан и горняков поздравил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов.  Он отметил, что в Украине гордятся профессией шахтера.

Напомним, 23 августа в Харькове прошли торжества, посвященные Дню города. Праздничная программа на Нетеченской набережной порадовала жителей города выступлениями творческих коллективов на сцене, установленной прямо на воде.

Также недавно и Киев праздновал День города. Виталий Кличко поздравил киевлян и выразил уверенность в большом будущем столицы, которое совместно строят киевляне и власти города.
Донецк, Порошенко, день города, ровно, поздравление

Вы сейчас просматриваете новость "Мы вернем Донецк: Порошенко поздравил дончан с праздником". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Спасибо за ваш труд, стойкость и преданность

Сегодня, 09:30

Так сложилось давно, что шахтер - это та профессия, которой в Украине очень гордятся, отметил Ринат Леонидович

Украина

Фото: president.gov.ua

Вселенский патриарх поздравил украинцев с Днем Независимости

24 Августа, 23:40

Патриарх передал "самые теплые поздравления всем украинцам
Загрузка...

Украина

Фото: Pixabay

Google поздравил Украину с Днем Независимости праздничным дудлом

24 Августа, 11:15

В Украине 24 августа отмечают 27-ю годовщину Независимости государства

Власть

Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

"Украине выпали большие испытания": Кличко поздравил с Днем Независимости красивым видео

24 Августа, 10:48

Киевский городской голова напомнил, что украинцы до сих пор борются за свою независимость от соседней страны-агрессора
Загрузка...