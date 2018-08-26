Мы вернем Донецк: Порошенко поздравил дончан с праздником

Президент подчеркнул, что борьба за возвращение дончан в Украину продолжается

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем города жителей Ровно и Донецка. Поздравление было обнародовано в воскресенье утром, 26 августа, на официальной странице главы государства в Facebook.

"Сегодня отмечают День рождения два замечательных украинских города – Ровно и Донецк", – написал Порошенко.

Он отметил, что в Ровно "празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, пока остается временно оккупированной территорией".

Президент Украины выразил уверенность, что скоро наш флаг снова будет развиваться в Донецке.

"Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развиваться в украинском Донецке!", – заявил Порошенко.

Ранее всех дончан и горняков поздравил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов. Он отметил, что в Украине гордятся профессией шахтера.

Напомним, 23 августа в Харькове прошли торжества, посвященные Дню города. Праздничная программа на Нетеченской набережной порадовала жителей города выступлениями творческих коллективов на сцене, установленной прямо на воде.

Также недавно и Киев праздновал День города. Виталий Кличко поздравил киевлян и выразил уверенность в большом будущем столицы, которое совместно строят киевляне и власти города.