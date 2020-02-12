"Мы все покупаем в России": Кравчук сделал неожиданное заявление

Между Украиной и Россией возможные коммерческие отношения в вопросе воды для Крыма, считает Карвчук

Леонид Кравчук / Фото: Getty Images

Первый президент Украины Леонид Кравчук допускает возможность продажи воды в Крым.

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", - сказал Кравчук в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым.

При этом Кравчук отметил, что поскольку Россия оккупировала полуостров, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

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Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился с возможностью пустить воду в аннексированный Крым, если бы были уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Как известно, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Добавим, что в Крыму с нехваткой воды будут бороться молебнами. На оккупированном полуострове помолятся о "ниспослании влаги".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что он может быть расследован по нормам Римского статута.

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