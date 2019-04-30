Вместе освободим Донбасс и Крым: командующий ООС поздравил украинских пограничников

Сергей Наев отметил роль пограничников в районе проведения ООС

Фото из открытых источников.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником.

"Воины-пограничники! Поздравляю Вас с профессиональным праздником! Именно в эти дни, 101 год назад, Отдельный корпус пограничной охраны, определив границы на местности, вышел на рубеже освобожденных Донбасса и Крыма. Уверен – вскоре мы все вместе также выйдем на эти рубежи", – отметил командующий на странице ООС в Facebook.

Наев также отметил роль пограничников в районе проведения ООС,

"Ваша доблесть, смелость и самопожертвование, продемонстрированные в районе проведения операции Объединенных сил, стали примером исключительного героизма и верности присяге. Когда враг посягнул на нашу землю, украинские пограничники одними из первых дали ему отпор. Убежден, что, приумножая славу предыдущих поколений, современные стражи рубежей Украинского государства и в дальнейшем будут оставаться образцом профессионализма и честности", – добавил Наев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко также поздравил украинских пограничников с праздником. Глава государства отметил мужество и патриотизм пограничников и поблагодарил их за нелегкую службу.

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