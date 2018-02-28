"Мясо" со Светлодарской дуги: волонтер и "Доктор Смерть" рассказали о потерях боевиков

В горбольницу №2 оккупированной боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области привозят раненых и тела сепаратистов, погибших в районе Светлодарской дуги.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев пишет на странице в Facebook.

По его данным, сегодня, 28 февраля, утром в больницу поступили три тяжелораненых боевика, кроме того, в морге находятся еще два тела участников незаконных вооруженных формирований.

"Последние дни в основном мясо со Светлодарского направления!" – пишет волонтер.

А врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook, что в последние дни из района Южной Ломоватки (поселок в 10 км к востоку от оккупированного боевиками "ДНР" Дебальцево Донецкой области) и Кадиевки (бывший Стаханов Луганской области) поступили три тела и четверо раненых боевиков "ЛНР".

"В районе Калиново продолжается периодическая "жара"! Браво, ВС Украина!" – пишет медик.

Напомним, сутками ранее, 27 февраля, бойцы АТО отбили атаку боевиков на Светлодарской дуге.

Ранее сообщалось, что в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.