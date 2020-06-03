"Мыши" съели тысячи тонн зерна со складов Госрезерва на миллионы гривень

По документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет

В результате проведенного аудита в Госрезерве недосчитались зерна на 800 млн гривень. По факту присвоения имущества начато уголовное производство.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Недостача почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве. Сумма убытков – более 800 млн гривень. Только со складов территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области исчезло пшеницы, которая поместилась бы в 150 вагонов-зерновозов ", – отметил он.

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Отмечается, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом – почти 20 тыс. тонн, на третьем – 112 тыс. тонн.

"Упомянутые в моей иронической метафоре" мыши ", которые якобы съели тысячи тонн зерна, имеют имена и должности и обязательно будут наказаны в соответствии с украинским законодательством. Надеюсь, что ущерб, нанесенный государству, также будет возмещен ", - добавил Михаил Апостол.

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Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 миллионов гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

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А депутат одного из местных советов в Киевской области подозревается в незаконной добыче и продаже песка в особо крупных размерах из озера в Дарницком районе столицы. Материальный ущерб общине Киева оценивается в 32,5 млн гривен.

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