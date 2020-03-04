На 70-м Берлинском кинофестивале Фонд Янковского и Госкино провели Украинский ланч

Организаторы события - Фонд Игоря Янковского Ассоциация Helping Hand и Государственное агентство по вопросам кино - успешно провели Третий бизнес-ланч для украинских и зарубежных продюсеров в рамках Co-Production Market юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля

В обеденном зале Палаты депутатов Берлина собрались свыше 250 продюсеров из 52 стран, чтобы познакомиться со своими украинскими коллегами. Благодаря последовательному сотрудничеству Фонда Янковского с Berlinale, около 30 украинских продюсеров получили возможность поучаствовать в Co-Production Market.

Комментируя это событие, Игорь Янковский отметил, что его Фонд вот уже восьмой год подряд последовательно продвигает отечественное кино за рубежом.

"Пять лет назад мы заложили хорошую традицию ежегодно проводить бизнес-ланчи "Meet Ukrainian Producers" на Каннском международном кинофестивале во Франции, пользующиеся большим успехом. В Германии мы от имени Украины третий год подряд организовываем встречу профессионалов на крупнейшем в мире Берлинском кинофестивале. В прошлом мы неоднократно финансово поддерживали работу Украинского национального стенда на Европейском кинорынке в Берлине и Каннах, проводили Украинские вечеринки, привозили в Канны и на Берлинале молодых кинематографистов. Как видим, эта работа приносит свои плоды — молодые режиссеры и продюсеры начали снимать полнометражные фильмы, которые попадают в программы самых престижных кинофестивалей мира, все больше украинских фильмов выходят в копродукции с иностранными продюсерами", — отметил бизнесмен и меценат Игорь Николаевич Янковский.

Украина имела широкое представительство ​​на юбилейном Берлинском кинофестивале. В рамках Berlinale Special состоялась мировая премьера фильма-антиутопии Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номера". В программе Generation 14plus показали документалку "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык. Более того, оргкомитет Берлинского кинофестиваля отобрал в конкурсную программу скандальный фильм режиссера Ильи Хржановского "Дау. Наташа", один из производителей которого – украинская компания "Phenomen Ukraine", а еще один фильм "Дау. Дегенерация" по этому же проекту показали в рамках Berlinale Special. Также в параллельной программе Forum Expended продемонстрировали короткометражку совместного производства США, Японии и Украины "Citizens of the Cosmos".

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К участию Berlinale Talents отобрали украинского режиссера и сценариста Жанну Озирну. А новый фильм продюсера Владимира Яценко и режиссера Валентина Васяновича "Відблиск" впервые в истории Украины попал в число 36 лучших международных проектов на престижный Berlinale Co-production Market.

А еще состоялись рыночные показы фильмов: "Мої думки тихі" (реж. Антонио Лукич), "Віддана" (реж. Кристина Сиволап), "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн), "Забуті" (реж. Дарья Онищенко), сериала "Схованки" (реж. Ирина Громозда, креативный продюсер Олеся Лукьяненко, со-продюсер Екатерина Вишневская) и "LET IT SNOW" (реж. Станислав Капралов).

На Европейском кинорынке юбилейного Берлинале Украина была представлена стендом "#UkraineISYourDestination", который организовали Госкино и профессиональные киноассоциации Украины. Традиционно состоялась Украинская вечеринка на Берлинале, вызвавшая живой интерес среди гостей кинофестиваля и прием в посольстве Украины в Германии.

Павел Костенко

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