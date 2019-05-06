На "Бахмутке" боевикам не хватает сил, а под Донецком засекли "кочующие" минометы – Тымчук

Под Мариуполем противник уплотняет боевые порядки, а под Луганск перебрасывают танки

REUTERS/Alexander Ermochenko.

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают укреплять огневые позиции вдоль всей линии соприкосновения, проводить мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию, маскировке передовых позиция и минированию, а также сооружению ложных огневых позиций и углублению окопов и блиндажей.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование 2-го "армейского корпуса ЛНР" заканчивает оборудование линии обороны от Голубинского до Сентяновки (расположенных вдоль трассы "Бахмутка") и южнее в виде цепочки отдельных, замаскированных опорных пунктов.

Судя по тому, что не все они заняты подразделениями оккупационной группировки, командование 2-го АК "ЛНР" испытывает определённые трудности с уплотнением боевых порядков в полосе ответственности 6-го "казачьего" полка имени атамана Платова, делает вывод Тымчук.

В районе Донецка (аэропорт и Путиловка, а также юго-западнее, в районе Трудовских) командование 1-го АК "ДНР" усилило передовые подразделения не только дополнительными огневыми средствами (замечены две новых миномётных "кочующих" батареи 82-мм калибра), но и отдельными подразделениями численностью до взвода-роты. В районе Старомихайловки, Ясиноватского блокпоста и севернее Пантелеймоновки отмечена переброска небольших групп бронетехники в первую линию – по две-три МТ-ЛБ и БМП-1/2.

На Мариупольском направлении противник продолжает уплотнять боевые порядки в районе Безыменного — Саханки и в районе юго-восточнее Чермалыка. Отмечалась переброска автотранспортом со стороны Новоазовска (по два-три автомобиля) боевиков в вечернее время, а также оборудование дополнительных укрытий для личного состава;

Восточнее и юго-восточнее Луганска вдоль Северского Донца оккупанты рассредоточили по отдельным опорным пунктам и активно маскируют ранее переброшенную к линии фронта бронетехнику (как повзводно, так и отдельными танками и бронемашинами) вдоль линии разграничения в лесисто-болотистой местности.

Ранее тут фиксировалась переброска до одной танковой и одной мотострелковой рот, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее Тымчук сообщал, что боевики активно взялись за укрепление позиций , поскольку боятся наступления ВСУ.

А офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщал, что потери боевиков в апреле-2019 составили 250 человек ранеными и убитыми .

Также было опубликовано видео уничтожения блиндажа боевиков .

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